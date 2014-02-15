Российские хоккеисты проиграли американцам на Олимпиаде в Сочи

Вратарь сборной России Сергей Бобровский. Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по хоккею уступила в серии буллитов команде США со счетом 2:3 в матче группового этапа на Олимпиаде.

Стартовый период прошел в равной борьбе. Обе команды осторожничали и сделали акцент, прежде всего, на внимательной игре в обороне. Российские хоккеисты нанесли на три броска больше, однако ни Джонатану Куику, ни Сергею Бобровскому спасать свои команды не пришлось.

Первую заброшенную шайбу зрители, заполнившие сочинский дворец, увидели на 9-й минуте второй трети матча. Получив шайбу от Андрея Маркова, капитан сборной России Павец Дацюк оставил не у дел двух защитников американской команды и метко бросил в левый от Куика угол. И уже от штанги шайба срикошетила в ворота – 1:0.

Сравнять счет подопечные Дэна Байлсмы смогли за 3,5 минуты до конца периода. С броском Фила Кессела Бобровский справился, однако подоспевший на пятачок Кэм Фаулер добил шайбу в ворота. Отметим, что гол американцы забили в большинстве, у России на две минуты был удален Александр Радулов.

Удаление форварда ЦСКА привело и ко второй шайбе американской сборной. Патрик Кэйн с правого края перевел шайбу налево, где удачней всех сыграл Джо Павелски. Но на выручку сборной России снова пришел Дацюк, который ювелирным броском сравнял счет в матче.

На кураже после заброшенной шайбе россияне продолжили атаковать и смогли забросить еще один гол – отличился Федор Тютин. Но судьи, посмотрев видеоповтор, не засчитали шайбу защитника сборной России, так как ворота Куика в момент броска были сдвинуты.

В итоге, для выявления победителя командам понадобился овертайм. В дополнительной пятиминутке у обеих сборных были шансы завершить матч в свою пользу, но голкиперы надежно защищали свои ворота. Соответственно, командам пришлось исполнять буллиты, в которых сильнее оказались американцы. Победный бросок на счету Ти Джей Оши.