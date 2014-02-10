Олимпиада в Сочи глазами иностранцев: абсурд или предрассудки

Сочинская Олимпиада вышла в мировые тренды социальных сетей

Сочинская Олимпиада вышла в мировые тренды социальных сетей. Зарубежные авторы до сих пор не могут отойти от церемонии открытия XXII зимних игр.

Спустя три дня после церемонии открытия, когда самые впечатляющие картины все еще стоят перед глазами, есть смысл поговорить о реакции российской и зарубежной общественности и средств массовой информации на все увиденное под крышей стадиона "Фишт".

За два дня художественная часть церемонии уже полностью разобрана по полочкам и по косточкам. Массовое действо, которое смотрели три миллиарда зрителей, действительно было насквозь пронизано лучшими образцами высокой русской культуры - музыкой Стравинского и Шнитке, прямыми отсылками к известным работам Валентина Серова, советских авангардистов Кандинского, Таирова, братьев Весниных. Не говоря уже о Льве Толстом.

Мы считывали все эти картины как с листа, ведь все это - наш культурный код. А вот для некоторых иностранцев, мало знакомых с Россией и ее историей и культурой - многое из увиденного вполне могло стать шарадой. В точном соответствии с чеканной формулой Черчилля - "Россия - загадка покрытая мраком тайны". И не будем сбрасывать со счетов десятилетия пропаганды времен холодной войны. В итоге, в описаниях церемонии открытия нашлось место для прежних предрассудков.

Так, корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung увидел в появлении гигантских голов мухинской скульптуры "Рабочий и колхозница" двадцатый съезд КПСС под воздействием тяжелых препаратов.

Колумнист Der Spiegel, например, признался: "наше злопыхательство оскорбляет русских: они организуют праздник, а мы, гости, во всю глотку смеемся, что эти русские опять облажались".

По тому, как Россию сейчас освещают в СМИ, можно подумать, что это - самая гомофобная, самая недемократичная и лицемерная страна в мире. Объем критики в адрес России начинает достигать абсурда.

Но справедливости ради следует признать, что в откликах иностранной прессы доминирует доброжелательный или беспристрастный взгляд на Сочи. Особенно сейчас, когда вовсю идут соревнования. И конечно же, после увиденного в пятницу многие с нетерпением ждут, чем удивит церемония закрытия. Удастся ли найти столь же запоминающийся образ, как улетающий в небо олимпийский мишка 80-года.

Николай Петров