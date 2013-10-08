Московский этап эстафеты Олимпийского огня подошел к концу

Фото: M24.ru

У стен Кремля завершился московский этап эстафеты Олимпийского огня. Уже завтра символ Олимпиады отправиться в Подмосковье.

Последний точкой, куда доставили символ Олимпиады, стала Красная площадь, где прошло торжественное закрытие фестиваля "Круг света".

Последним нес факел ректор МГУ Виктор Садовничий. Он передал огонь Сергею Собянину.

Один из главных символов Олимпийских игр доставили спецрейсом в столичный аэропорт Внуково 6 октября. Оттуда в сопровождении байкеров его привезли на Красную площадь, где зажгли символическую чашу.

В торжественной церемонии принял участие президент Владимир Путин, давший старт национальному этапу эстафеты Олимпийского огня. После этого 10 факелоносцев пронесли огонь по территории Кремля и Александровскому саду.

Старт московскому этапу эстафеты бал дан утром 7 октября на Васильевском спуске мэром столицы. Первым факелоносцем стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, за ней эстафету подхватила чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

В первый день суммарно факелоносцы пробежали 33 километра, пройдя путь от Васильевского спуска через парк Горького к Воробьевым горам.

В эстафете принял участие один из старейших факелоносцев - 98-летний артист Владимир Зельдин. Актер преодолел свой участок эстафеты по Крымской набережной от моста на стрелку до памятника Петру Первому. Кроме того, чести нести Олимпийский факел удостоилась ведущая телеканала "Москва 24" Ксения Соколянская. Она бежала с главным символом Олимпийских игр по Ломоносовскому проспекту.

Последним факелоносцем в понедельник стал телеведущий Иван Ургант, который доставил символ Олимпиады на Воробьевы горы. В рамках эстафеты на смотровой площадке МГУ прошло световое мультимедийное представление, которое завершилось грандиозным фейерверком.

Второй день московского этапа эстафеты Олимпийского огня начался в полдень на Васильевском спуске. Отсюда факелоносцы направились на кремлевскую набережную, затем - к спорткомплексу "Лужники" и на площадь Европы.

Во вторник факел первой взяла двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина. Кроме того, чести пробежать с Олимпийским огнем удостоились Иосиф Кобзон, Олег Меньшиков, пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Всего в московском этапе эстафеты приняли участие почти 500 человек: среди них не только известные личности, но и простые москвичи. Каждый из них бежал не более 200-300 метров. Посмотреть на эстафету смогли все желающие.

По Подмосковью олимпийский огонь пронесут 10 октября. Он побывает в Коломне, Дмитрове, Красногорске, Одинцово и музее-усадьбе "Архангельское". Нести огонь будут педагоги, врачи, спасатели, спортсмены, космонавты, а также пенсионеры. В городах, встречающих олимпийский факел, будут проводиться праздники, концерты.

В целом эстафета продлится 123 дня. В ней будут задействованы 14 тысяч факелоносцев, а огонь побывает на территории всех 83 субъектов Российской Федерации. 7 февраля эстафета финиширует на открытии Игр в Сочи.