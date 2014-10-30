Экскурсию по мастерским художников организует Парк искусств МУЗЕОН

В рамках "Ночи искусств" МУЗЕОН устроит экскурсию по мастерским художников. Арт-прогулка стартует в 15.00 3 ноября.
Для экскурсии Парк искусств МУЗЕОН выбрал мастерские молодых, но уже добившихся международного признания художников. Все они работают в медиа, также у них на счету внушительный послужной список проектов.
Зрители смогут увидеть, как работают Андрей Кузькин, Александра Паперно, Ольга Кройтор, а также Лаборатория городской фауны.
"Помещение, где художник формализует свои замыслы, представляет их куратору, а подчас и коллекционеру - не просто комната, это интимно-публичное пространство, настоящий дом любого творца. Посетив его, вы узнаете, как проходит рабочий день художника, как зарождается та или иная выставка и что скрывает современное искусство", - сообщается в пресс-релизе парка.
Прогулка не будет зависеть от погоды, а на встречу с художниками участники экскурсии отправятся на автобусе.
Экскурсия проходит бесплатно, но по предварительной регистрации.
Сбор в 15.00 у ИНФОБОКСА на Крымском Валу.
О художникахАндрей Кузькин родился в 1979 году в Москве. Окончил Московский Полиграфический институт, факультет графики. С 2006 года участвует в художественных выставках. На его счету выставки Modernikon в Турине и Берлинская Биеннале, а совсем недавно он вернулся из Великобритании, где участвовал в Бирмингемском фестивале перформанса.
Александра Паперно родилась в 1978 году в Москве. В 13 лет вместе с родителями переехала в США. В 2000 году окончила в Нью-Йорке университет Cooper Union for the Advancement of Science and Art со степенью бакалавра искусств, где училась у Дори Эштон, Ханса Хааке и др. Первая персональная выставка состоялась в 2004 году в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ, Москва). Ее работы демонстрировались во многих международных галереях. Александра также принимала участие в Московской биеннале современного искусства, Московском международном форуме художественных инициатив, Пражской биеннале современного искусства, Венецианской биеннале.
Московская художница Ольга Кройтор родилась в 1986-м. Она делает коллажи и перформансы. Участвовала в нескольких международных проектах, сотрудничает с галереей "Риджина" на "Винзаводе".
Лаборатория городской фауны – коллектив, образованный в 2011 году в Москве художниками Алексеем Булдаковым и Анастасией Потемкиной. Группа начала свою деятельность с проекта "Зоопарк городской фауны" в Арт Сквот Форум в "Артхаусе" (специальный проект 4-й Московской Биеннале современного искусства), приняла участие в нескольких российских и международных выставочных проектах.