Экскурсию по мастерским художников организует Парк искусств МУЗЕОН

В Москве прошло "Путешествие в закулисье современного искусства"

В рамках "Ночи искусств" МУЗЕОН устроит экскурсию по мастерским художников. Арт-прогулка стартует в 15.00 3 ноября.

Для экскурсии Парк искусств МУЗЕОН выбрал мастерские молодых, но уже добившихся международного признания художников. Все они работают в медиа, также у них на счету внушительный послужной список проектов.

Зрители смогут увидеть, как работают Андрей Кузькин, Александра Паперно, Ольга Кройтор, а также Лаборатория городской фауны.

"Помещение, где художник формализует свои замыслы, представляет их куратору, а подчас и коллекционеру - не просто комната, это интимно-публичное пространство, настоящий дом любого творца. Посетив его, вы узнаете, как проходит рабочий день художника, как зарождается та или иная выставка и что скрывает современное искусство", - сообщается в пресс-релизе парка.

Прогулка не будет зависеть от погоды, а на встречу с художниками участники экскурсии отправятся на автобусе.

Экскурсия проходит бесплатно, но по предварительной регистрации.

Сбор в 15.00 у ИНФОБОКСА на Крымском Валу.