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Политика

23 июля 2012, 13:42

Столичные пруды будут очищать от водорослей камышекосилкой

Мосводосток пруды власть

ИТАР-ТАСС

Очищать столичные пруды от водорослей будет новое чудо техники. На смену рабочим, которые обычно вручную выдергивают растения со дна водоемов, придут камышекосилки, пишет "Московский комсомолец".

Испытания новой машины для уборки водорослей прошли на днях на Северном пруду в районе метро "Чертановская". Специалисты столичного "Мосводостока" пророчат этой технике большое будущее.

Новое устройство крепится на борт лодки, затем его огромное лезвие опускается в воду и фиксируется на необходимой глубине. Рабочим остается только плыть по пруду и собирать с его поверхности срезанные водоросли. За одну минуту камышекосилка может обработать до 70 метров дна, с одного метра срезается в среднем 1-2 килограмма растительности.

Данная машина отлично показала себя на испытаниях. Всего за пару часов была выполнена работа, на которую при уборке пруда вручную ушел бы не один день.

Отметим, "Мосводосток" планирует массовую закупку камышекосилок уже в ближайшее время.

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