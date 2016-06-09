Многодетные семьи в Подмосковье получат компенсацию за покупку школьной формы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Подмосковье многодетным семьям при покупке школьной формы будут выплачивать компенсацию в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка. Как сообщает Агентство "Москва", соответствующий закон принят Мособлдумой.

"Напомню, что у нас порядка 48 тысяч многодетных семей в Московской области, 97 тысяч детей, за которых семьи получат компенсацию в 3 тысячи рублей. Комитет предлагает принять законопроект в целом", – заявила председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Галина Уткина.

Компенсация равна средней стоимости школьного комплекта одежды в Подмосковье. К началу учебного года в образовательных заведениях региона будет обучаться почти 100 тысяч детей из многодетных семей, имеющих право на соцподдержку. Таким образом, ежегодно такая поддержка потребует 291,8 миллиона рублей.

Компенсация будут выплачивать одному из родителей или законных представителей ученика. Заниматься этим будет правительство региона. Родителям, чтобы получить компенсацию, необходимо будет предоставить чеки в органы соцзащиты.

Сейчас решения о компенсациях платы за школьную форму принимаются каждым муниципалитетом самостоятельно, и выплаты составляют от 300 рублей до 6 тысяч рублей. Новый закон введет единый подход к выплатам. При этом города и районы имеют право сохранить действующий порядок выплат из муниципальных бюджетов.