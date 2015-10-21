Власти Москвы обеспечивают адресный подход к каждой семье – эксперт

Собянин представил в Мосгордуме отчет за 5 лет работы на посту мэра

За последние пять лет Москва стала более доступной для людей с ограниченными возможностями, для многодетных семей и пожилых людей. Об изменениях в социальной сфере города m24.ru рассказала председатель Ассоциации многодетных семей столицы Наталья Карпович.

"За эти пять лет власти сделали очень многое для людей с ограниченными возможностями – городская среда стала доступной. Теперь более 50 процентов московского общественного транспорта подходят для людей с ограниченными возможностями.

Жилые дома, подземные переходы, входы в метро – везде появляются специальные пандусы. Для пожилых людей организовано специальное сопровождение, за ними следят сиделки", – заявила Карпович.

Она подчеркнула, что правительству интересно мнение горожан. Важно, чтобы люди становились активными участниками улучшении качества жизни.

"Сегодня власти взаимодействуют с каждой категорией граждан. Для малообеспеченных, незащищенных людей существуют продуктовые и имущественные сертификаты. По всему городу созданы прекрасные досуговые зоны, где жители с любым достатком могут с пользой провести свободное время", – резюмировала она.

По мнению Натальи Карпович, Москва становится объектом для гордости и посмотреть на город теперь стремятся туристы со всего мира.

Напомним, в ходе отчета перед Мосгордумой за пять лет работы Сергей Собянин также сообщил, что в городе практически завершена реформа образования. В городе строятся сады и школы, создаются крупные образовательные коллективы и обновляется материально-техническая база.

За пять лет выросла зарплата учителей, стало в два раза больше отличников, призеров олимпиад и в два раза больше школ в рейтинге лучших учебных заведений.

В период с 2011 по 2015 годы в Москве построили 250 новых школ и детских садов. Кроме того, количество выпускников, получивших по трем экзаменам ЕГЭ 220 баллов и более, в 2015 году вросло до 30 процентов.

Также в городе идет активное строительство объектов здравоохранения. За пять лет в Москве построили 49 больниц и поликлиник.