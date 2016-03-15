XV Пасхальный фестиваль будет посвящен памяти Прокофьева

Фото: facebook.com/valery.gergiev
С 1 по 17 мая в Москве и регионах России пройдет юбилейный XV Пасхальный фестиваль, который возглавляет Валерий Гергиев. Как рассказал маэстро на пресс-конференции в Белом зале Мэрии Москвы, нынешний музыкальный марафон будет посвящен 125-летию со дня рождения С.С. Прокофьева и, по традиции, будет представлен симфонической, хоровой, камерной и звонильной программами.
Концерты симфонической программы начнутся 29 апреля – "Страдивари ансамбль" Мариинского театра выступит в Тульской филармонии. В тот же день у коллектива запланирован еще одно выступление, в Орле, а вечером в Курсе под управлением Валерия Гергиева выступит симфонический оркестр "Мариинки".
Торжественное открытие Пасхального фестиваля состоится 1 мая в Большом зале Московской консерватории. Дирижер вместе с коллективом намерен посетить за 19 дней 22 города.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Пасхальный фестиваль стал важной составляющей культурный жизни столицы. Он развернется на таких площадках, как музей-заповедник Коломенское, Парк Победы на Поклонной горе.
В свою очередь художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев подчеркнул: "Не составило труда продвинуть идею праздника, программа которого состоит исключительно из произведений Прокофьева. Мы уже провели такие марафоны в Лондоне, Нью-Йорке. К таким мероприятиям мы привлекаем многих талантливых солистов. 30 апреля, к примеру, мы с оркестром выступим в Москве вместе с Денисом Мацуевым. Что касается личности самого композитора-юбиляра, то Прокофьев сделал так много для русской культуры, что никакие торжества, посвященные ему, не могут быть излишне масштабными".
Хоровая программа откроется 2 апреля в зале церковных соборов храма Христа Спасателя. Среди участников коллективы из России, Болгарии, Грузии, Сербии, Армении, Швеции и Греции. Камерная программа охватит залы Москвы, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Тольятти, Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля.