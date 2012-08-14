В летних Паралимпийских играх примут участие более 30 москвичей

С 29 августа по 9 сентября в Лондоне состоятся XIV летние Паралимпийские игры. В программе соревнований - 20 видов спорта

С 29 августа по 9 сентября 2012 года в Лондоне пройдут XIV летние Паралимпийские игры. В состав спортивной делегации России вошли 184 спортсмена-инвалида, в том числе 31 москвич, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Столичные спортсмены выступят в девяти дисциплинах спорта инвалидов.

Это велоспорт, где примут участие два москвича, дзюдо – семь человек, легкая атлетика – два паралимпийца.

В настольный теннис сыграет один москвич.

Восемь представителей первопрестольной посоревнуются в плавании, двое - в стрельбе из лука, четверо - в фехтовании на колясках и пятеро поучаствуют в футбольных матчах (7x7).