Mercedes А-класса: от "колобка" к солидному длинномеру

"Москва рулит": Mercedes-Benz A class

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова наблюдает за постепенным ростом моделей Mercedes и поведением новинки А-класса в агрессивной городской среде.

Когда я впервые увидела новый Mercedes А-класса на Московском автосалоне в прошлом году, сразу стало понятно, что о смешных и компактных однообъемниках с высокой крышей можно забыть. На смену округлым формам "колобка" пришли агрессивные линии кузова в стиле BMW. Это и немудрено, ведь основными конкурентами третьего поколения компакта из Штутгарта как раз и являются BMW первой серии в компании Audi А3.

Сегодня, через год после премьеры, уже можно с уверенностью отметить, что новый А-класс прижился на улицах столицы и пришелся по вкусу состоятельным москвичам. Почему состоятельным – об этом чуть позже, ну а пока поговорим о тенденциях. Тенденциях к росту.

Посудите сами: как только в линейке Mercedes появился А-класс – в уже далеком 1997 году, он только и делал, что рос. Первое поколение было достаточно компактным в длину, но очень высоким. Одной из причин этому послужила система двойного днища. Это одна из систем пассивной безопасности – при лобовом столкновении двигатель и КПП смещаются не в направлении салона, а соскальзывают по наклонной вниз. Впрочем, были и минусы: из-за высокого центра тяжести первые образцы опрокидывались при прохождении банального "лосиного" теста. Но вернемся к размерам.

Фото: Анастасия Трегубова

Первый А-класс был на целых 14 сантиметров меньше своего конкурента на то время – Volkswagen Polo. Но уже следующее поколение прибавило в длину 23 сантиметра. Да и в ширину добавилось 4,5 сантиметра. Впрочем, винить в этом можно лишь нас самих, то есть клиентов. Именно по просьбам покупателей мерседесовский А-класс стал полнеть. Ну а третье, нынешнее поколение, стало длинней предыдущего еще на 45,4 сантиметра. В ширину новый "мерс" добавил еще пару сантиметров, зато убрал сразу полтора десятка сантиметров "в холке".

Что мы имеем в итоге: об изначальной идее компактности можно забыть. Новый А-класс практически догнал по габаритам следующий - В-класс. Зато соблюдена общемировая тенденция к росту, и потенциальным покупателям нравится. И есть за что.

Смелые линии кузова, светодиодная оптика, заниженная крыша… Дизайнеры и конструкторы создали одновременно спортивный, поджарый, но гармоничный и стильный автомобиль с претензией на спортивные достижения.

Фото: Анастасия Трегубова

Стремление к рекордам обеспечивает топовый двигатель – 156 сил на объем в 1,6 литра. Есть, правда, двигатель чуть поспокойнее – на тот же объем он выдает 122 лошадиные силы. Но немецкие конструкторы не намереваются на этом останавливаться – осенью самые горячие головы получат супер-заряженный А45, подготовленный спортивным подразделением AMG. Турбированный двухлитровый мотор выдает 360 лошадей – это на 20 больше, чем у предыдущего поколения Audi RS3. Мотор развивает 450 Н/м крутящего момента. Разгон до сотни занимает 4,6 секунды, ну а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Управление на уровне: крены на поворотах минимальные, подвеска в меру жесткая. Диаметр поворота несколько подкачал, но это и понятно: передний привод вносит свои коррективы. Зато расход топлива мне показался достаточно вменяемым для автомобиля с более-менее заряженными двигателями. 9,5 литра на сотню в городском режиме. Я бы даже сказала – в агрессивно-городском режиме с динамичными стартами от стоп-линий на светофорах.

Фото: Анастасия Трегубова

Если подвести итог, то у нас получился отличный немецкий автомобиль с трехлучевой звездой на капоте. Кто будет его покупать? Производитель делает ставку на молодежь. Но это должна быть очень золотая молодежь, ведь входной билет на право обладания базовым А180 начинается от 875 тысяч рублей. Ну а топовый Mercedes А-класса, со всеми дополнительными опциями, обойдется в 2 миллиона рублей. Так что, исходя из российских реалий, я ставлю на то, что новый А-класс обоснуется в качестве второго автомобиля в состоятельных семьях. А все потому, что никуда не деться от имиджа марки. В нашей стране Mercedes – это солидно. И точка!

Анастасия Трегубова