27 мая 2013, 12:39

Город

На Москве-реке сняли с мели баржу со щебнем

Фото: ИТАР-ТАСС

Буксирам удалось снять баржу, севшую на мель на Москве-реке на северо-западе столицы, утром 27 мая. Для этого пришлось сгрузить с нее щебень.

Как сообщила M24.ru представитель московской межрегиональной транспортной прокуратуры Наталья Брускова, инициирована проверка по факту нарушения Правил передвижения по внутренним водным путям.

Напомним, 25 мая на Москва-реке в районе Строгинского моста села на мель грузовая баржа, груженая щебнем. Движение по реке оказалось перекрыто. На месте собралась пробка из нескольких речных трамвайчиков.

Москва-река следствие баржи мель чп

