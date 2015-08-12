Три человека пострадали в результате возгорания мазута на Москве-реке

Фото: очевидец Мария

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате возгорания нефтепродуктов на Москве-реке. В настоящее время пожар ликвидирован, сообщает Агентство "Москва".

Все пострадавшие в момент возгорания находились рядом с рекой. Они получили ожоги различной степени тяжести и отправлены в столичные больницы.

Ранее m24.ru сообщало, что на Москве-реке в районе Марьино загорелось мазутное пятно. Выяснилось, что сначала загорелась сухая трава, а затем пламя перекинулось на мазутное пятно, образовавшееся на поверхности воды.

Три человека пострадали из-за возгорания мазута на Москве-реке

Пятно возникло в результате повреждения водного нефтепродуктопровода, который проложен по дну Москвы-реки.

Официальный представитель компании "Транснефть" Игорь Демин подтвердил факт аварии на продуктопроводе от Московского нефтеперерабатывающего завода.

Причину возникновения пожара предстоит определить сотрудникам правоохранительных органов.