01 апреля 2016, 14:49

Город

Прогулки на теплоходах по Москве-реке начнутся с 2 апреля

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

2 апреля в столице стартуют прогулки на теплоходах по Москве-реке. Первым возобновится ежедневный маршрут Москва-Сити – Крымский мост, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Горожане и гости столицы смогут прокатиться на двухпалубных теплоходах "Жюль Верн" и "Кармэл".

Открытие сезона навигации по Москве-реке завершится торжественным фейерверком.

Пассажирская навигация на Москве-реке

Во время торжественного открытия зрителей ожидает парад речных судов и марш кадетов военных училищ.

С 3 апреля начнут курсировать теплоходы по маршруту от Москвы-Сити до Парка Горького. К концу апреля на маршруты выйдут все 45 теплоходов.

Москва-река прогулки городской транспорт теплоходы свежий воздух

