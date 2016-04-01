Прогулки на теплоходах по Москве-реке начнутся с 2 апреля

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
2 апреля в столице стартуют прогулки на теплоходах по Москве-реке. Первым возобновится ежедневный маршрут Москва-Сити – Крымский мост, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Горожане и гости столицы смогут прокатиться на двухпалубных теплоходах "Жюль Верн" и "Кармэл".
Открытие сезона навигации по Москве-реке завершится торжественным фейерверком.
Во время торжественного открытия зрителей ожидает парад речных судов и марш кадетов военных училищ.
С 3 апреля начнут курсировать теплоходы по маршруту от Москвы-Сити до Парка Горького. К концу апреля на маршруты выйдут все 45 теплоходов.