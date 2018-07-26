Москва онлайн покажет воздушный перформанс о море на высоте 19 метров

На ВДНХ проходит IV фестиваль искусств "Вдохновение". Каждый день уличные театры показывают фантастические постановки, на которые их вдохновили природные красоты, шумные города или огромные заводские машины.

27 июля в 21:30 выступит уличный театр Générik Vapeur с произведением Waterlitz. На фоне 19-метровой конструкции, выстроенной из 8 морских контейнеров, артисты нарисуют интригующие пейзажи и разыграют удивительные сцены. Зрителю останется только наблюдать за портовыми приключениями и удивляться.

Уличный театр Générik Vapeur создан 35 лет назад рок-певицей Катей Аврам и артистом, режиссером Пьером Бертело. На счету коллектива репертуарные спектакли и однодневные постановки, созданные в урбанистических декорациях. Театр славится умением сочетать элементы воздушного перформанса, видеоарта, театрального и музыкального искусства. В труппе около 20 артистов, владеющих самыми разными творческими и механическими навыками. Их шоу специально созданы для городского или уличного пространства.

Смотрите 27 июля трансляцию в 18:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.