Первая высадка "Сада молодоженов" на ВДНХ. Прямой эфир

Влюбленные посадили первые деревья в "Саду молодоженов" на ВДНХ

Сегодня женихи и невесты, которые оформили отношения во Дворце бракосочетания на ВДНХ, высаживают фамильные деревья – черешни, закладывая тем самым фундамент семейного благополучия. Мероприятие пройдет впервые и приурочено к 80-летия ВДНХ.

Планируется, что сад с каждым годом будет расширяться и станет еще одним местом для романтических прогулок и свиданий в Москве. Корреспондент Ярославна Зорькина прибыла на акцию и общается с молодоженами.