Москва онлайн покажет заседание суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов, Кирилл Зыков

26 февраля Мосгорсуд рассмотрит апелляции по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, находящихся под арестом в СИЗО. Если жалобы со стороны защиты подсудимых будут отклонены, то адвокаты обратятся в ЕСПЧ.

В октябре прошлого года футболисты стали зачинщиками и участниками драк в центре Москвы. В отношении них расследуется уголовное дело по статьям УК РФ 213 "Хулиганство" и 115 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Последнее слушание прошло 6 февраля в Тверском суде. По его итогам было принято решение о продлении ареста на два месяца. Спустя пять дней адвокаты подали апелляции на данный вердикт.

Трансляция заседания начнется 26 февраля в 10:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.