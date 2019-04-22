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Общество

22 апреля, 12:03

Москва онлайн покажет встречу с гостями закрытого показа фильма "Мстители: Финал"

Москва онлайн общество

Фото: ТАСС/PA Wire/PA Images/Ian West

23 апреля в киноцентре "Октябрь" в рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) состоится первый в России показ фильма "Мстители: Финал". На закрытом показе смогут присутствовать только гости ММКФ и компании Disney. Корреспондент проекта "Москва онлайн" посетит мероприятие и пообщается с известными людьми и поклонниками мстителей.

В мировой прокат фильм Энтони и Джо Руссо выйдет 24 апреля, в российский – 29 апреля. Главные роли исполняют Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер, Книс Хемсворт и другие звезды.

Смотрите трансляцию 23 апреля в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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