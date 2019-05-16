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Москва 24

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Общество

16 мая, 11:52

Москва онлайн покажет Московский велофестиваль

Москва онлайн общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

19 мая велолюбители, поклонники велоспорта и активные горожане смогут собраться в центре города на большой городской праздник – Весенний московский велофестиваль.

С 12:00 до 16:00 на проспекте Сахарова будет работать фестивальный городок, вход в который расположится со стороны Площади трех вокзалов. Всех гостей ждет развлекательная программа на центральной сцене, конкурсы с призами и подарками, фуд-корт и интерактивные зоны.

В 13:00 велоколонна начнет движение по закрытому от машин Садовому кольцу.

На праздник приедет корреспондент Ярославна Зорькина. Она пообщается с велолюбителями, протестирует велосипеды городского проката и проследует по маршруту вместе со всеми.

Смотрите трансляцию 19 мая в 12:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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