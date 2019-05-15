Москва онлайн покажет пресс-конференцию с актерами фильма "Люди Икс: Темный Феникс"

Фото: ТАСС/Courtesy Twentieth Century Fox

20 мая актеры фильма "Люди Икс: Темный Феникс" и создатели ленты дадут пресс-конференцию, на которой расскажут о съемках и откроют некоторые тайны сюжета. Участие в пресс-конференции примут актеры Джеймс Макэвой и Джессика Честейн, режиссер и продюсер Саймон Кинберг, продюсер Хатч Паркер.

Ключевой фигурой фильма "Люди Икс: Темный Феникс" станет Джин Грей. Во время спасательной миссии в космосе Джин поразит таинственная сила, которая превратит девушку в одного из самых могущественных мутантов. Джин потеряет контроль над собой под воздействием новой силы и личных душевных демонов. Она расколет семью Людей Икс и станет угрозой для всей планеты. "Люди Икс: Темный Феникс" – кульминация всей франшизы за 20 лет существования.

Смотрите трансляцию 20 мая в 10:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.