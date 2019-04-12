Москва онлайн покажет, как москвичи моют головы политикам и классикам в парке "Музеон"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

13 апреля в парке искусств "Музеон" пройдет акция "Головомойка", в ходе которой гости помогут подготовить территорию к лету. Участникам предстоит помыть 80 скульптур, среди которых бюсты Маркса и Ленина, скульптуры Пушкина и Лермонтова и многие другие.

Изваяния, которые можно мыть, будут отмечены желтым знаком. Необходимый инвентарь – губки, ведра, шампунь, перчатки, желтые ведерки и фартуки – выдадут на месте.

Акцию "Головомойка" парк проводит третий год подряд. Организатор – клуб любителей чистоты "Общество желтых ведерок". Вступить в общество может каждый, достаточно присоединиться к субботнику и пройти короткое посвящение.

В акции также примет участие корреспондент "Москвы онлайн" Ярославна Зорькина.

Смотрите трансляцию 13 апреля в 09:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.