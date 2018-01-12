Москва онлайн покажет, где и как дрессировать собаку

13 января в парке "Сокольники" состоится открытие кинологического стадиона, предназначенного для профессиональной работы с собаками и спортивного тренинга. На новой площадке будут регулярно проводить испытания и соревнования по национальным видам кинологического спорта и дрессировки, лекции специалистов и обучающие мастер-классы. В день открытия в рамках праздничной программы запланированы массовая встреча собаководов и тестовые испытания по международному нормативу "собака-компаньон".

Корреспондент портала "Москва 24" посетит мероприятие и пообщается с владельцами собак.

Прямую трансляцию смотрите 14 января в 11:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.