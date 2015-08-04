Китайцы хотят построить небоскреб в "Москва-Сити"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Китайцы хотят построить небоскреб в деловом центре "Москва-Сити". Об этом в интервью m24.ru рассказал глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По его словам, китайских инвесторов интересуют городские участки, где можно получить права либо собственности, либо аренды под строительство. "По "Москва-Сити" они высказали желание построить небоскреб на участке, который сейчас находится в распоряжении ОАО "Мосинжпроект". Там будет офисно-гостиничный комплекс, в том числе и апартаменты", - пояснил Константин Тимофеев.

В то же время собеседник m24.ru отметил, что "Мосинжпроект" ведет переговоры по участку и с другими инвесторами. Кто будет строить небоскреб, решится на торгах.

"Прошлым летом была встреча с китайскими инвесторами, показывали им территорию ЗИЛа, ВДНХ, дома-книжки на Новом Арбате, в том числе здание московского правительства, но их заинтересовал только ЗИЛ. Они собираются участвовать в торгах, которые проведет департамент имущества в этом году", - подчеркнул Тимофеев.

По его словам, китайских инвесторов интересует не только девелопмент, они готовы участвовать в проектировании, поставке оборудования, в том числе для российских строителей метрополитена. "Но пока это только на словах, реального сотрудничества нет", - отметил чиновник.

Он напомнил, что от продажи домов-книжек власти в итоге отказались. Торги, которые проводились в начале этого года, были неудачными. Покупателя не нашли.

Полное интервью с главой Москомстройинвеста читайте здесь. Константин Тимофеев: "Если долевое строительство свернуть, рынок встанет"

Строительство делового центра "Москва-Сити" началось 20 лет назад. На сегодняшний день закончены 10 объектов из 23, в том числе небоскребы "Меркурий-Сити", "Империя", "Город столиц", мост "Багратион", гостиница Novotel. Четыре башни будут достроены в ближайшие годы, в том числе "Федерация-Восток", которая станет самой высокой в Европе.