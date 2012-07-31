"Москва 24" запускает новый проект - программу "План города"

6 августа на телеканале "Москва 24" стартует новый проект "План города" - научно-популярная познавательная передача, рассказывающая о ходе выполнения государственных программ развития столицы.

Пять новых ведущих, они же авторы проекта, будут следить за происходящими в городе изменениями, которые касаются всех областей жизни москвичей - от медицины и градостроительства до отдыха и безопасности.

В механизмах действия городских программ помогают разобраться авторитетные ученые, а также специалисты и эксперты департаментов правительства Москвы.

Каждый выпуск будет посвящён одному из тематических блоков:

Экономика и информация

Культура и отдых

Социальная cфера

ЖКХ и градостроительство

Транспорт и Энергетики

"Придерживаясь общей концепции канала нового городского телевидения, мы создаем уникальный информационный продукт", – заявил руководитель проекта Владимир Прудников.

Передача будет выходить ежедневно по будням в 12:30, с итоговым воскресным выпуском в 11:30.

С вопросами и пожеланиями, а также за дополнительной информацией обращайтесь в PR-службу телеканала: PR@m24.ru