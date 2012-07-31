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Москва 24

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Чтиво

31 июля 2012, 13:59

"Москва 24" запускает новый проект - программу "План города"

Москва 24 программы обо всем

6 августа на телеканале "Москва 24" стартует новый проект "План города" - научно-популярная познавательная передача, рассказывающая о ходе выполнения государственных программ развития столицы.

Пять новых ведущих, они же авторы проекта, будут следить за происходящими в городе изменениями, которые касаются всех областей жизни москвичей - от медицины и градостроительства до отдыха и безопасности.

В механизмах действия городских программ помогают разобраться авторитетные ученые, а также специалисты и эксперты департаментов правительства Москвы.
Каждый выпуск будет посвящён одному из тематических блоков:

  • Экономика и информация
  • Культура и отдых
  • Социальная cфера
  • ЖКХ и градостроительство
  • Транспорт и Энергетики

"Придерживаясь общей концепции канала нового городского телевидения, мы создаем уникальный информационный продукт", – заявил руководитель проекта Владимир Прудников.

Передача будет выходить ежедневно по будням в 12:30, с итоговым воскресным выпуском в 11:30.

С вопросами и пожеланиями, а также за дополнительной информацией обращайтесь в PR-службу телеканала: PR@m24.ru

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