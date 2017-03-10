"Москва 24" стал обязательным общедоступным телеканалом в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Москва 24" стал обязательным общедоступным телеканалом для столицы, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Такое решение приняла федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию, которая выбирала телеканалы для субъектов России.

По новому законодательству операторы кабельного телевидения должны размещать обязательный общедоступный региональный телеканал на так называемой 21-й кнопке.

Такой канал избирают в каждом регионе из тех, чья продукция содержит не менее 75 процентов телепрограмм национального производства и доступен минимум для половины населения субъекта.