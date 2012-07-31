Три иномарки столкнулись на Киевском шоссе, есть жертвы

Авария произошла сегодня утром на 33-м километре трассы. На 33-м километре автотрассы столкнулись автомобили Nissan и Chevrolet. Оба водителя погибли на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии



На Киевском шоссе произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека. Авария случилась сегодня около 9.50 утра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, на 33-м километре автотрассы столкнулись автомобили Nissan и Chevrolet. Оба водителя погибли на месте. Позже по неустановленной причине в столкнувшиеся машины врезалась еще одна иномарка - Volkswagen. Его водитель не пострадал.

В настоящее время выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.