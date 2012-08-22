Подмосковье получит госсубсидию на развитие предпринимательства

ИТАР-ТАСС

Минэкономразвития предоставит Подмосковью субсидии из федерального бюджета на поддержание малого и среднего бизнеса, включая фермерские хозяйства, сообщает пресс-служба Правительства Московской области.

По соглашению между федеральным и подмосковным экономическими министерствами, на развитие предпринимательства в области будет выделено 610 миллионов рублей, а на строительство и поддержку бизнес-инкубатора в Королеве – 34 миллиона. Подмосковный наукоград потратит на это чуть больше 3 миллионов.

Напомним, бизнес-инкубатор – это организация, решающая задачи помощи и сопровождения вновь созданного малого и среднего бизнеса, не имеющего материальной поддержки. В настоящее время в Москве работает пять таких структур, в Московской области две.