В Подмосковье раскрыта афера с землей на 297 млн рублей

ИТАР-ТАСС

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России и их подмосковные коллеги задержали 12 участников преступной группы, которых подозревают в незаконном завладении земельными паями, принадлежащими работникам совхозов Рузского района Московской области.

С 2003 по 2011 год подозреваемые получили 254 земельные доли общей стоимостью 297 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД.

По версии следствия, в организованную группу входило руководство коммерческих предприятий и государственных органов Рузского района. Преступники действовали по хорошо отлаженной схеме.

Под видом инвесторов в сельское хозяйство организаторы группы получали доступ к учредительным документам предприятий, расположенных на трети территории Рузского района. В процессе переговоров мошенники добивались либо смены директора, либо получали лояльность действующего.

Затем путем различных махинаций с документами задержанные получали возможность войти в орган управления предприятием, после чего через должностных лиц Рузского района МО право собственности на сельскохозяйственное предприятие незаконно перерегистрировалось.

Впоследствии доли в уставном капитале предприятий продавались подконтрольным организациям, проводились раздел и слияние участков, что придавало данному имуществу вид легальных объектов недвижимости.