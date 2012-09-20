В Коломенском районе прошел интеллектуальный турнир

Фото: ИТАР-ТАСС

Участники команд из Акатьевского, Биорковского, Пестриковского и Заруденского сельских поселений сразились в интеллектуальном турнире "Ворошиловский стрелок", прошедшем в Коломенском районе. Главной темой состязаний стало Бородинское сражение.

Ребятам пришлось проявить знания в различных сферах науки. Участники игры отвечали на вопросы о природе, животном мире, растениях, современных изобретениях и олимпийских играх, сообщается на официальном сайте Коломенского района.

Первое место в конкурсе заняла команда "Вторник" из Биорковского сельского поселения. Почетное второе – "Дружина" из Пестриковского, а третье досталось "Витязям", представлявшим Заруденское сельское поселение.

Интеллектуалы получили почетные грамоты, кубки и призы.