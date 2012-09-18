От укусов клещей в Подмосковье пострадали почти 20 тыс. человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В летний период от укусов клещей пострадали 19 468 тысяч жителей Подмосковья. Эта цифра в полтора раза больше, чем за исходный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Больше всего пострадавших в Серпуховском, Коломенском, Раменском и Клинском районах.

Лабораторные исследования клещей не выявили среди них возбудителя клещевого энцефалита. При этом в 16,9% случаев обнаружены возбудители болезни Лайма, в 0,4% - эрлихиоза и в 2,5% - анаплазмоза.



Ранее сообщалось, что в середине августа специалисты зафиксировали 162 случая болезни Лайма, что на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Для профилактики заболеваний москвичам проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. На сегодняшний момент привиты 1857 человек, среди них 344 ребенка.