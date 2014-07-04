Московская консерватория откроет 34 виртуальных концертных зала

Московская филармония откроет 34 виртуальных концертных зала по всей стране. Соответствующее сообщение появилось на сайте Президента России после встречи Владимира Путина с министром культуры Владимиром Мединским.

На встрече министр отметил, что новый зал Московской филармонии будет открыт до конца текущего года. "Это будет самый эффективный зал, который показывает, что классическая музыка при хорошем управлении может быть популярной и востребованной. Мы нашли помещение в резервах министерства культуры. Это центр Новой Москвы, метро "Юго-Западная", и вот что будет из этого помещения к концу года", - сказал Мединский на встрече с президентом России.

Также министр отметил, что по уровню звучания новый зал будет соответствовать новой сцене Мариинского театра.

"Это означает, что в каждой региональной филармонии, областной, будет вот такой зал. Сейчас их сделано два. Там будут идти в прямом эфире концерты из Московской филармонии, и даже конкурс Чайковского можно будет наблюдать в прямом эфире", - цитирует портал слова Мединского.

Доступ к виртуальным залам будет предоставлен всем желающим бесплатно.