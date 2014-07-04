Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Новости культурного мира

04 июля 2014, 19:04

Московская консерватория откроет 34 виртуальных концертных зала

Московская филармония виртуальные залы

Московская филармония откроет 34 виртуальных концертных зала по всей стране. Соответствующее сообщение появилось на сайте Президента России после встречи Владимира Путина с министром культуры Владимиром Мединским.

На встрече министр отметил, что новый зал Московской филармонии будет открыт до конца текущего года. "Это будет самый эффективный зал, который показывает, что классическая музыка при хорошем управлении может быть популярной и востребованной. Мы нашли помещение в резервах министерства культуры. Это центр Новой Москвы, метро "Юго-Западная", и вот что будет из этого помещения к концу года", - сказал Мединский на встрече с президентом России.

Также министр отметил, что по уровню звучания новый зал будет соответствовать новой сцене Мариинского театра.

"Это означает, что в каждой региональной филармонии, областной, будет вот такой зал. Сейчас их сделано два. Там будут идти в прямом эфире концерты из Московской филармонии, и даже конкурс Чайковского можно будет наблюдать в прямом эфире", - цитирует портал слова Мединского.

Доступ к виртуальным залам будет предоставлен всем желающим бесплатно.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать