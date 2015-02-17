Новый гостиничный комплекс построят у метро "Юго-Западная"

Фото: M24.ru

В районе Тропарево-Никулино на западе столицы появится гостинично-деловой комплекс, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Новый объект, который расположится рядом со станцией метро "Юго-Западная", планируют построить до конца 2017 года.

Сейчас территория, на которой предполагается возвести комплекс, свободна от капитальных строений, на ней идут подготовительные работы. Площадь нового объекта составит свыше 50 тысяч квадратных метров. При этом комплекс обеспечат подземным паркингом на 234 машино-места.

Ранее M24.ru сообщало, что гостиница появится также на Спартаковской площади в центре Москвы. Еще одну построят на Рязанском проспекте.

Суммарная поэтажная площадь гостиницы в Басманном районе составит около 10 тысяч квадратных метров. Площадь объекта на Рязанском проспекте составит 12,3 тысячи квадратных метров, а высота – не более 46,5 метра.