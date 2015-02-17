Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Проекты

17 февраля, 09:55

Новый гостиничный комплекс построят у метро "Юго-Западная"

Москомстройинвест проекты Юго-Западная гостиничные комплексы строительство и реконструкция

Фото: M24.ru

В районе Тропарево-Никулино на западе столицы появится гостинично-деловой комплекс, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Новый объект, который расположится рядом со станцией метро "Юго-Западная", планируют построить до конца 2017 года.

Сейчас территория, на которой предполагается возвести комплекс, свободна от капитальных строений, на ней идут подготовительные работы. Площадь нового объекта составит свыше 50 тысяч квадратных метров. При этом комплекс обеспечат подземным паркингом на 234 машино-места.

Ссылки по теме

Ранее M24.ru сообщало, что гостиница появится также на Спартаковской площади в центре Москвы. Еще одну построят на Рязанском проспекте.

Суммарная поэтажная площадь гостиницы в Басманном районе составит около 10 тысяч квадратных метров. Площадь объекта на Рязанском проспекте составит 12,3 тысячи квадратных метров, а высота – не более 46,5 метра.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать