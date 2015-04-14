Памятник князю Владимиру не испортит вид на главный корпус МГУ – эксперт

Главное здание МГУ. Фото: M24.ru

Памятник князю Владимиру, который планируют возвести на Воробьевых горах, не будет портить вид на главный корпус МГУ. Об этом в ходе заседания комиссии по монументальному искусству сообщил консультант управления ландшафтной архитектуры, комплексного благоустройства и дизайна городской среды Москомархитектуры Алексей Тихонов, передает Агентство "Москва".

По словам Тихонова, ранее провели профессиональный ландшафтный визуальный анализ, при этом наложений силуэта памятника на здание университета отмечено не было.

Он уточнил, что соответствующие проверки проводились с удаленных от Воробьевых гор точек, в частности со стороны Третьего транспортного кольца.

"Высота памятника 24 метра, он удален от фасада университета почти на километр, а высота университета 240 метров. Они налагаться никогда не будут", – отметилТихонов.

Эскиз памятника князю Владимиру Салавата Щербакова. Фото: histrf.ru

Напомним, памятник князю Владимиру планируют установить в этом году на Воробьевых горах. Его открытие приурочено к 1000-летию со дня смерти крестителя Руси.

Об установке памятника давно велись споры. В частности, долго не могли определиться с местом для него, среди рассматриваемых вариантов фигурировали Лубянская площадь, площадь Киевского вокзала и Воробьевы горы.

Рекомендацию историков, священнослужителей и общественных деятелей по установке памятника на Воробьевых горах в октябре поддержала комиссия по монументальному искусству.

В феврале Российское военно-историческое общество выбрало проект памятника князю Владимиру. Лучшим признан эскиз народного художника России Салавата Щербакова.

Проекты оценивала конкурсная комиссия под председательством архимандрита Тихона (Шевкунова). В конкурсе участвовали 7 скульпторов: Владимир Суровцев, Салават Щербаков, Андрей Ковальчук, Александр Рукавишников, Андрей Коробцов, Константин Зубрилин и Николай Сидоров.

В том же месяце Мосгордума приняла постановление об установке памятника князю Владимиру на Воробьевых горах. Председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что памятник может быть открыт в День народного единства – 4 ноября.