Трамваи от "Пролетарской" до "Павелецкой" не будут ходить два дня

В связи с реконструкцией трамвайных путей в 3-м Крутицком переулке закрывается движение трамваев на участке от станции метро "Пролетарская" до станции "Павелецкая". Ограничения будут действовать 29 и 30 ноября, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Трамвай №35 будет курсировать от Новоконной площади до метро "Пролетарская", а №38 проследует по маршруту "Черемушки - Даниловский рынок - Нагатино".
Вместе с этим компенсационный маршрут автобуса №043 продлевается от остановки "Динамовская улица" до метро "Павелецкая". Трасса следования пройдет вдоль трамвайной линии со всеми попутными остановками.
Фото: mosgortrans.ru
Отметим, что столичные власти планируют восстановить старые трамвайные маршруты, в частности в центральной части города. Об этом ранее рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"В городе много улиц, где раньше были трамвайные маршруты. Рельсы были сняты, когда делали реконструкцию или перекладку сетей, многие трамвайные маршруты просто закатаны в асфальт. Там осталось полотно и рельсы, а во многих местах даже сохранилась контактная сеть, поэтому мы поставили задачу восстановить те участки, где раньше был трамвай", - пояснил Ликсутов.
Ссылки по теме
- Трамваи нового поколения вышли на три городских маршрута
- В центре города восстановят старые трамвайные маршруты - Ликсутов
При этом заммэра отметил, что создание совершенно новых трамвайных линий продолжится. По его словам, трамвай занимает одно из ведущих мест в транспортной среде города. "Это экологически чистый вид транспорта. И современные трамваи способны работать в городских условиях работать очень качественно", - подчеркнул Ликсутов.
Кроме того, в столицу недавно поступили 40 новых трамвайных вагонов. Они полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями. В салонах установлены кондиционеры, камеры наблюдения, информационные табло. Трамваи могут двигаться со скоростью 75 км/ч, в них помещается 270 человек, в том числе 60 - на сидячих местах.
Это маршруты №6 от Братцево до станции метро "Войковская", №15 и №30 от улицы Таллинская до "Войковской".
Напомним, власти Москвы уже закупили 120 трамваев нового поколения. 70 из них поставят на рельсы до конца этого года, остальные будут введены в эксплуатацию в 2015 году.
Сайты по теме