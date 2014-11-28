Трамваи от "Пролетарской" до "Павелецкой" не будут ходить два дня

В связи с реконструкцией трамвайных путей в 3-м Крутицком переулке закрывается движение трамваев на участке от станции метро "Пролетарская" до станции "Павелецкая". Ограничения будут действовать 29 и 30 ноября, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Трамвай №35 будет курсировать от Новоконной площади до метро "Пролетарская", а №38 проследует по маршруту "Черемушки - Даниловский рынок - Нагатино".

Вместе с этим компенсационный маршрут автобуса №043 продлевается от остановки "Динамовская улица" до метро "Павелецкая". Трасса следования пройдет вдоль трамвайной линии со всеми попутными остановками.

Фото: mosgortrans.ru

Отметим, что столичные власти планируют восстановить старые трамвайные маршруты, в частности в центральной части города. Об этом ранее рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Москва в цифрах": Современный городской трамвай

"В городе много улиц, где раньше были трамвайные маршруты. Рельсы были сняты, когда делали реконструкцию или перекладку сетей, многие трамвайные маршруты просто закатаны в асфальт. Там осталось полотно и рельсы, а во многих местах даже сохранилась контактная сеть, поэтому мы поставили задачу восстановить те участки, где раньше был трамвай", - пояснил Ликсутов.

При этом заммэра отметил, что создание совершенно новых трамвайных линий продолжится. По его словам, трамвай занимает одно из ведущих мест в транспортной среде города. "Это экологически чистый вид транспорта. И современные трамваи способны работать в городских условиях работать очень качественно", - подчеркнул Ликсутов.

Кроме того, в столицу недавно поступили 40 новых трамвайных вагонов. Они полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями. В салонах установлены кондиционеры, камеры наблюдения, информационные табло. Трамваи могут двигаться со скоростью 75 км/ч, в них помещается 270 человек, в том числе 60 - на сидячих местах.

Это маршруты №6 от Братцево до станции метро "Войковская", №15 и №30 от улицы Таллинская до "Войковской".

Напомним, власти Москвы уже закупили 120 трамваев нового поколения. 70 из них поставят на рельсы до конца этого года, остальные будут введены в эксплуатацию в 2015 году.