Автобусы "М" от "Бауманской" ежедневно перевозят 90 тысяч пассажиров

Автобусы маршрутов "М", следующие до закрытой станции метро "Бауманская", перевозят до 90 тысяч пассажиров каждый день, сообщил руководитель ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Мы перевозим фактически по 90 тысяч человек каждый день. Всего с начала работы мы перевезли почти 1,5 миллиона человек. Еще порядка 40 тысяч пассажиров пользуются существующими маршрутами транспорта, где было добавлено около 30 дополнительных единиц транспорта", – передает слова Михайлова корреспондент M24.ru.

Ранее Мосгортранс увеличил количество автобусов, троллейбусов и трамваев, курсирующих до станции метро "Бауманская". Так, ежедневно на линии выходят 34 автобуса особо большой вместимости, следующих по маршруту "М" от метро "Курская" до станции "Бауманская".

Изменение схемы движения в районе метро "Бауманская"

"Мы увеличили выпуск подвижного состава на маршрутах, действующих на этом участке. Сокращение интервалов движения поспособствовало тому, что каждый день автобусы, троллейбусы и трамваи перевозят в среднем на 30 000 пассажиров больше, чем это было ранее в данном районе. Специальным трамвайным маршрутом "Б" по рабочим дням пользуются порядка 11 000 человек", – пояснил Михайлов.

Напомним, 8 февраля станция метро "Бауманская" закрылась на ремонт. Вновь воспользоваться платформой пассажиры смогут только через 11 месяцев.

В связи с закрытием станции введен бесплатный компенсационный автобусный маршрут "М", а также платный трамвайный маршрут "Б". Этот транспорт курсирует до ближайших станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводская", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город".

Кроме того, сокращен интервал движения наземного транспорта на трех маршрутах: автобуса Т25 и троллейбусов №24 и 88. Схему усиления маршрутов наземного транспорта можно посмотреть здесь.На трех трамвайных маршрутах – №37, 45 и 50 – в обоих направлениях отменена остановка "Метро "Бауманская".