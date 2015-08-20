Движение трамваев на Живописной улице ограничат из-за реконструкции путей

Фото: ТАСС/Виктор Толочко

22 и 23 августа будет ограничено движение трамваев по Живописной улице в связи с реконструкцией путей. Маршруты №№ 28, 28к, 31 временно отменят, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

При этом вводится маршрут автобуса № 028 "Проспект Маршала Жукова – Метро "Щукинская". Он будет следовать вдоль трамвайной линии по Живописной улице, с разворотом на улице Академика Бочвара и Новощукинской улице.

Кроме того, маршрут трамвая № 10 продлевается от метро "Щукинская" до метро "Войковская".

Напомним, на нескольких улицах в Сокольниках восстановят трамвайные пути. Работы планируют завершить за год.

Начало участка расположено на пересечении улиц Стромынка и Бабаевская, далее трасса проходит по улице Бабаевская, поворачивает на улицу Матросская Тишина и проходит до входа в трамвайное депо имени Русакова.

На этой линии демонтируют существующие трамвайные пути, а затем уложат новые. Положение путей останется без изменений по старой трассе, а все наземные пешеходные переходы через трамвайные пути сохранятся.