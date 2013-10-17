Форма поиска по сайту

17 октября 2013, 16:29

Транспорт

Мосгортранс закупит около 900 новых автобусов за два года

Фото: М24.ru

В рамках модернизации подвижного состава общественного транспорта в 2014 году для Москвы планируется закупить 320 новых автобусов. А до конца этого года будет закуплено 565 автобусов. На эти цели Мосгортранс планирует выделить около трех миллиардов рублей.

Кроме того, развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта осуществляется за счет собственных средств организации: за 2 года на эти цели потратят почти 800 миллионов рублей, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Всего, по данным городского департамента экономической политики и развития, на сегодня парк обновлен на 76% и насчитывает порядка 7,5 тысяч единиц общественного транспорта. Часть из них курсирует по 33 специальным маршрутам в Новой Москве.

По мнению властей, современный парк автобусов и выделенные полосы на основных магистралях позволят сформировать в Москве сеть скоростных автобусных маршрутов. До 2015 года планируются запустить полуэкспрессные маршруты: по Ленинградскому, Каширскому, Варшавскому, Аминьевскому, Дмитровскому шоссе; по Липецкой улице – проспекту Андропова; Балаклавскому, Рязанскому, Волгоградскому, Ленинскому, Кутузовскому проспектам.

