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Наземный транспорт

07 августа 2012, 10:45

На северо-западе Москвы меняются маршруты автобусов

Мосгортранс наземный транспорт автобусы

Фото: ИТАР-ТАСС

С 7 августа ГУП "Мосгортранс" вводит изменения в ряд маршрутов автобусов, курсирующих на северо-западе столицы.

"Маршрут автобуса № 248 от станции метро "Тушинская" продлевается до Лодочной улицы по Волоколамскому шоссе, улице Свободы и Лодочной улице", – сообщает пресс-служба Мосгортранса. При этом режим работы автобуса по будням устанавливается с начала движения до 21.00.

Маршрут автобуса № 654 от 3-го микрорайона Строгино будет продлен до Мякинино по улице Исаковского и Неманскому проезду в обоих направлениях.

Автобус № 798 от остановки "Кардиологический центр" (ВКНЦ) вместо Мякининского проезда будет следовать по Таллинской улице. Одновременно на маршруте организуется остановка "Таллинская улица" (на улице Кулакова), а остановка "Неманский проезд, 11" этим маршрутом больше не обслуживается.

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