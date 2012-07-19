Прокурор, покрывавший нелегальные игорные залы, выйдет из тюрьмы

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд смягчил меру пресечения фигуранту громкого уголовного дела о покровительстве правоохранителей подпольным игорным залам в Подмосковье - экс-прокурору Серпухова Олегу Базыляну. Как пишет "Коммерсантъ", содержание под стражей Базыляну заменили домашним арестом. Ранее из-под стражи были освобождены два его коллеги, и вскоре может выйти последний из прокуроров — Роман Нищеменко из подмосковного Пушкино.

Об изменении меры пресечения Базыляну ходатайствовал он сам, его адвокат и представитель Генпрокуратуры. Коллегия Мосгорсуда прислушалась к аргументам защиты и перевела обвиняемого из СИЗО под домашний арест до 17 ноября 2012 года. На предыдущем процессе в Басманном суде, по мнению коллегии, не было учтено, что обвиняемый зарегистрирован и постоянно живет в Московской области, имеет двоих малолетних детей и страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, до скандала он имел хорошую репутацию в прокуратуре.

Следует отметить, что бывшие коллеги экс-прокурора Серпухова, получившие точно такие же обвинения, были освобождены из-под стражи задолго до него. Получил домашний арест начальник управления Мособлпрокуратуры Дмитрий Урумов, согласившийся на сотрудничество со следствием. Вышел под подписку о невыезде раскаявшийся экс-прокурор Ногинска Владимир Глебов: ему обвинение во взятке было заменено на менее тяжкое — в злоупотреблении должностными полномочиями. Олег Базылян свою вину не признавал, и тем не менее в феврале 2012 года следствие смягчило предъявленное ему обвинение. Следователи пришли к выводу, что Базылян действовал не в составе организованной преступной группы, а самостоятельно.

По данным источников "Ъ", сейчас готовится к выходу на свободу последний из арестованных областных прокуроров — Роман Нищеменко из Одинцово. А под стражей в итоге останется только предполагаемый организатор преступной группы "крышевателей" — бывший первый зампрокурора Мособласти Александр Игнатенко, ожидающий своей экстрадиции в Россию из Польши.