Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

19 июля 2012, 11:15

Прокурор, покрывавший нелегальные игорные залы, выйдет из тюрьмы

Мосгорсуд игровые клубы взяточничество Подмосковье криминал суды Генеральная прокуратура РФ

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд смягчил меру пресечения фигуранту громкого уголовного дела о покровительстве правоохранителей подпольным игорным залам в Подмосковье - экс-прокурору Серпухова Олегу Базыляну. Как пишет "Коммерсантъ", содержание под стражей Базыляну заменили домашним арестом. Ранее из-под стражи были освобождены два его коллеги, и вскоре может выйти последний из прокуроров — Роман Нищеменко из подмосковного Пушкино.

Об изменении меры пресечения Базыляну ходатайствовал он сам, его адвокат и представитель Генпрокуратуры. Коллегия Мосгорсуда прислушалась к аргументам защиты и перевела обвиняемого из СИЗО под домашний арест до 17 ноября 2012 года. На предыдущем процессе в Басманном суде, по мнению коллегии, не было учтено, что обвиняемый зарегистрирован и постоянно живет в Московской области, имеет двоих малолетних детей и страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, до скандала он имел хорошую репутацию в прокуратуре.

Следует отметить, что бывшие коллеги экс-прокурора Серпухова, получившие точно такие же обвинения, были освобождены из-под стражи задолго до него. Получил домашний арест начальник управления Мособлпрокуратуры Дмитрий Урумов, согласившийся на сотрудничество со следствием. Вышел под подписку о невыезде раскаявшийся экс-прокурор Ногинска Владимир Глебов: ему обвинение во взятке было заменено на менее тяжкое — в злоупотреблении должностными полномочиями. Олег Базылян свою вину не признавал, и тем не менее в феврале 2012 года следствие смягчило предъявленное ему обвинение. Следователи пришли к выводу, что Базылян действовал не в составе организованной преступной группы, а самостоятельно.

По данным источников "Ъ", сейчас готовится к выходу на свободу последний из арестованных областных прокуроров — Роман Нищеменко из Одинцово. А под стражей в итоге останется только предполагаемый организатор преступной группы "крышевателей" — бывший первый зампрокурора Мособласти Александр Игнатенко, ожидающий своей экстрадиции в Россию из Польши.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать