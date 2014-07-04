Мосгорсуд рассмотрит вопрос об отсрочке наказания Дмитрию Павлюченкову

Здание Мосгорсуда. Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд в пятницу рассмотрит ходатайство об отсрочке наказания экс-главе ОПУ ГУВД Москвы Дмитрию Павлюченкову, осужденному на 11 лет за убийство журналистки Анны Политковской.

Павлюченков находится в медицинской части СИЗО. Его защита отмечает, что он страдает рядом тяжелых заболеваний и нуждается в освобождении из-под стражи для лечения, поскольку есть угроза его жизни, информирует МИА "Россия сегодня".

По данным СМИ, Павлюченков давал показания, согласно которым заказчиком преступления могли быть бывший эмиссар чеченских боевиков Ахмед Закаев и известный российский бизнесмен Борис Березовский, скончавшийся в Англии в прошлом году. Но родственники и коллеги убитой считают эту версию недостоверной.

Мосгорсуд в июне приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в убийстве Политковской Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденных 5 миллионов рублей в пользу детей убитой журналистки. Данный приговор обжалован и пока не вступил в законную силу.

Напомним, что обозреватель "Новой газеты", известная журналистскими расследованиями Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в октябре 2006 года. Это убийство стало одним из самых громких в истории России за последние годы. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской деятельностью, однако заказчики убийства не установлены.