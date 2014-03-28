В Мосгордуме предложили привлекать бездомных к общественным работам

Бездомных планируют привлекать к общественным работам

В Мосгордуме предлагают наказывать бродяг - бездомных планируют привлекать к общественным работам за ночлег в общественных местах.

"Эта проблема особенно актуальна для жителей ЦАО, которые живут недалеко от вокзалов. Это не только вопрос чистоты, но и безопасности, жители боятся заходить в свои подъезды", - рассказал в эфире радио "Москва FM" автор инициативы, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

По его словам, нужно продумать работу с бездомными, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни. Пока это делается только на добровольной основе, но далеко не все бродяги обращаются за такой помощью.

"Для них открыты приюты, социальные центры, с ними работают психологи, но все это ведется добровольно, принудить проходить реабилитацию его никто не может заставить. Нужно совместно разработать механизм помощи бездомным", - отметил депутат.

Первое обсуждение инициативы пройдет в начале апреля в Общественной палате Москвы. Там выступят представители общественных организаций, которые уже занимаются проблемами, они поделятся своим опытом. Затем в Мосгордуме состоятся парламентские слушания, в которых примут участие сотрудники правоохранительных органов.

"Будут обсуждаться два вопроса: как обеспечить безопасность москвичей и как помочь бомжам вернуться к нормальному образу жизни", - сказал Щитов.

Напомним, что в Уголовном кодексе РСФСР существовала статья 209 "Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством", предполагавшая наказание до двух лет лишения свободы после двух административных предупреждений. Это положение действовало до 5 декабря 1991 года, после чего статья была отменена, и бродяжничество перестало быть преступлением.