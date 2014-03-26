Форма поиска по сайту

26 марта 2014, 11:00

Политика

В Общественной палате расскажут о выборах в Мосгордуму

Фото: m24.ru

26 марта в Общественной палате Москвы состоится круглый стол, посвященный предстоящим выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы. Онлайн-трансляцию мероприятия смотрите на M24.ru.

В заседании примут участие представители гражданской инициативы "Моя Москва" заместитель председателя Госдумы России Людмила Швецова, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты", заместитель председателя Общественной палаты Константин Ремчуков и председатель Общественной палаты, президент Московской торгово-промышленной палаты Михаил Кузовлев.

  • Когда: 26 марта в 11:00
  • Кто: депутат Госдумы Людмила Швецова, врач Леонид Рошаль, председатель Общественной палаты Москвы Михаил Кузовлев и другие
  • О чем: о предстоящих выборах в Мосгордуму

  • Кому смотреть: тем, кто интересуется политической жизнью столицы

    • Трансляция завершена. Запись круглого стола будет выложена на нашем сайте.

