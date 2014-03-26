В Общественной палате расскажут о выборах в Мосгордуму

Фото: m24.ru

26 марта в Общественной палате Москвы состоится круглый стол, посвященный предстоящим выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы. Онлайн-трансляцию мероприятия смотрите на M24.ru.

В заседании примут участие представители гражданской инициативы "Моя Москва" заместитель председателя Госдумы России Людмила Швецова, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты", заместитель председателя Общественной палаты Константин Ремчуков и председатель Общественной палаты, президент Московской торгово-промышленной палаты Михаил Кузовлев.

Когда: 26 марта в 11:00

Кому смотреть: тем, кто интересуется политической жизнью столицы



Трансляция завершена. Запись круглого стола будет выложена на нашем сайте.