Москва снизила налоговую нагрузку для некоторых видов бизнеса

Фото: m24.ru

Мосгордума приняла поправки в городские законы "О торговом сборе", "О налоге на имущество организаций" и "О земельном налоге". Они снижают налоговые нагрузки для некоторых видов бизнеса, а также уточняют ранее принятые нормы, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Так, с будущего года от уплаты земельного налога освободят конно-спортивные комплексы на одну тысячу и более мест. Для них ввели льготы, поскольку при достаточно большой площади ее существенная часть не используется для каких-либо хозяйственных объектов.

Поправки в закон о торговом сборе также расширили круг льготников. От платежа освободили планетарии и цирки Москвы. Ранее сбор перестали платить кинотеатры, театры и музеи, а также предприниматели, которые используют патент. Общее требование к ним – доход от продажи билетов должен составлять не менее 50 процентов от общего объема доходов.

С 1 января также будет уточнен порядок получения льгот для многоэтажных гаражей. На них смогут претендовать только профильные стоянки, облагаемые налогом от балансовой стоимости.

"Таким образом, выравниваются условия налогообложения, что способствует развитию добросовестной конкуренции", – пояснил глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников. По его словам, наличие гаражей-стоянок у таких зданий учтено в кадастровой стоимости, которую рассчитывают с понижающим коэффициентом.

Напомним, в Москве закон о торговом сборе вступил в силу 1 июля. Столичные бизнесмены-торговцы должны ежеквартально вносить обязательный платеж с конкретного объекта. Предприниматели уплачивают сбор в счет других налогов.

Размер торгового сбора равен стоимости патента для торговой деятельности в Москве, то есть 120 тысяч рублей за 50 квадратных метров в год. Если торговый объект находится в центре Москвы, то к базовому торговому сбору будет применяться коэффициент 2, а если магазин расположен за МКАД – коэффициент будет равен 0,7.

Таким образом, торговцев в центре города обязали платить налог в размере 240 тысяч рублей в год, а владельцев торговых объектов на окраинах Москвы – 84 тысячи рублей (в случае, если площадь объектов меньше 50 квадратных метров, а также по 200 рублей в год за каждый дополнительный квадратный метр).