Полная расшифровка дебатов кандидатов по 2-му округу ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 2-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 2-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Ольга Ярославская (самовыдвиженец), Егор Анисимов (ЛДПР), Сергей Цапенко ("Справедливая Россия"), Михаил Песков ("Яблоко"), Елена Шмелева (КПРФ). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Избирательный округ №2 Районы: Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино. Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино. Кандидаты:

Анисимов Егор Игоревич

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Родился в 1987 году, живет в Калининграде. Работает в Государственной Думе Российской Федерации. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России". Золотарева Светлана Андреевна

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Родилась в 1988 году, живет в Москве. Работает в МАТИ – Российском государственном технологическом университете им. К.Э. Циолковского. Занимает должность секретаря руководителя. Самовыдвиженец. Песков Михаил Владимирович

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Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ООО "НТС "Градиент". Занимает должность ведущего системного аналитика отдела информационных технологий. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко". Цапенко Сергей Валерьевич

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Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пилот". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия". Шмелева Елена Игоревна

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Родилась в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "НИИЭС". Занимает должность старшего инженера. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Ярославская Ольга Владимировна .

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГОУ СОШ № 1298. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.





Ведущий: Здравствуйте! В прямом эфире телеканала "Москва 24" – дебаты кандидатов Московской городской Думы. Напомню, выборы состоятся 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное. Также хочу добавить, что этот выпуск дебатов будет транслироваться сегодня на радио "Москва FM" в 22.30. Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Наиль Губаев, мы начинаем.

Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по второму избирательному округу, который включает в себя районы Куркино, Молжаниновский, Северное и Южное Тушино. Представляю кандидатов. Ольга Ярославская – она получила номер 1 в сегодняшней жеребьевке. Егор Анисимов – у него сегодня номер 2.

На "Москве FM" завершены дебаты кандидатов от избирательного округа №2

Егор Анисимов: Здравствуйте.

Ведущий: Сергей Цапенко, номер 3.

Сергей Цапенко: Добрый вечер.

Ведущий: Михаил Песков получил в жеребьевке номер 4.

Михаил Песков: Здравствуйте.

Ведущий: И Елена Шмелева, номер 5.

Елена Шмелева: Здравствуйте.

Ведущий: Кандидат Светлана Золотарева от участия в дебатах отказалась, ее в студии нет. Ну и сейчас каждый из вас сможет рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в Мосгордуму. И у вас есть на это ровно одна минута. Кандидаты начинают свои выступления согласно жеребьевке, итак, Ольга Ярославская получает минуту времени. Вам слово.

Ольга Ярославская: Здравствуйте. Здравствуйте уважаемые москвичи. Разрешите представиться, Ярославская Ольга Владимировна, директор школы 1298. Я прошла профессиональный путь от пионервожатой до директора школы. Профессиональное сообщество директоров Куркина и Тушина выбрали меня своим лидером. Ежегодно моя школа проводит фестиваль искусств «Московские звезды», который объединяет всех творческих людей всех возрастов. Дважды жители района Куркино выбирали меня своим муниципальным депутатом, эту работу продолжаю и сейчас. Хочу поблагодарить жителей Куркина, Северного и Южного Тушина, Молжаниновки за то, что они своей активной работой помогают мне дополнить мою программу. И, соответственно, все их наказы учтены. Хочу также всех заверить, что, безусловно, все их наказы я учитываю, и это стоит на особом контроле, на постоянном моем контроле, не переживайте. Спасибо.

Ведущий: Ольга, спасибо. Минута времени истекла. Теперь Егор Анисимов и его приветственное слово. Минута времени для вас, Егор.

Егор Анисимов: Здравствуйте, дорогие мои избиратели. Меня зовут Анисимов Егор Игоревич, я являюсь депутатом Государственной Думы, я представляю фракцию ЛДПР, самую эффективную фракцию, мы уже 25 лет предлагаем и воплощаем в жизнь самые важные и главные законы. Основа моей программы – это будет безопасность, будь то продовольственная безопасность. Сейчас вы проверьте любые бахчевые развалы – ужасное превышение концентрата нитратов в арбузах и в дынях. Необходим жесткий контроль. Также охрана здравоохранения. Посмотрите, что происходит в аптеках – фальшивые лекарства, более 30 процентов. Нужен контроль со стороны государства. И ЖКХ – вы не знаете, что происходит в сфере ЖКХ. Старые перекладины, старые дома – они все пропитаны формальдегидом. Мы обязаны провести замер в любом, в каждом доме, в каждой квартире, чтобы объяснить, какая опасность, предупреждать. Голосуйте за ЛДПР, мы защитим вас, ваши интересы и ваше здоровье.

Ведущий: Спасибо, Егор, минута времени кончилась. Сергей Цапенко, номер три у вас, и вы выступаете третьим. Минута времени пошла.

Сергей Цапенко: Спасибо. Добрый вечер, уважаемые москвичи. За безотлагательную реализацию нашего производственного потенциала выступает президент Путин. Он задает непростую задачу, импортозамещение не только товаров широкого потребления, но и по всему спектру высокотехнологичной продукции. От президента зависит многое, именно он должен запустить в России мощный мотор развития. Но и от нас с вами зависит немало, и сейчас не время прятаться и комплексовать. Нужны новые проекты, нужна гибкая система государственной поддержки для развития высокотехнологичной продукции, ставить перед людьми высокие цели, достижение которых нам всегда удавалось именно перед лицом серьезных вызовов. Нужна твердая политическая воля, и заявить ее сейчас – задача не высших элит, а тысяч горожан. Нынешние выборы в Мосгордуму для нас, москвичей, – это возможность уйти, наконец, от Москвы торгашеской и возродить Москву интеллектуальную.

Ведущий: Спасибо, Сергей. 2 секунды осталось, но я думаю, что это не так существенно. Михаил Песков – номер 4, минута времени, время пошло.

Михаил Песков: Многоуважаемые соседи – тушинцы и куркинцы, я – Песков Михаил Владимирович, муниципальный депутат района Южное Тушино. Мне 46 лет, я родился и вырос в Москве, с 18 лет живу в Тушине, женат 25 лет. Я самостоятельный и независимый человек, профессионал в сфере информационных технологий. Я иду в Московскую городскую Думу для того, чтобы навести порядок в сфере ЖКХ, остановить поток мигрантов, облегчить передвижение по городу, сократить количество чиновников, защитить природные территории Москвы. В своей депутатской деятельности я буду опираться на многолетний опыт партии "Яблоко" по защите прав москвичей. Также я опираюсь и буду опираться на поддержку и помощь активных и неравнодушных жителей районов Тушино, Куркино и Молжаниновский.

Ведущий: Спасибо, Михаил, минута времени вашего завершилась. Елена Шмелева получает свою минуту, время пошло.

Елена Шмелева: Здравствуйте, меня зовут Елена Шмелева. Я кандидат по второму избирательному округу – это Южное Тушино, Северное Тушино, Куркино и Молжаниново. Живу и работаю в Тушино, являюсь ведущим инженером Научно-исследовательского института энергетических сооружений. С 2008 по 2012 год являлась депутатом муниципального собрания района Южное Тушино. Я как секретарь тушинского отделения КПРФ являюсь членом команды "Красная Москва" на предстоящих выборах, потому что очень важно иметь не одного кандидата, потому что отдельно, каким бы он хорош ни был отдельный кандидат, но он не способен решить все задачи. Поэтому важна не просто фракция в Московской городской Думе, нужна сильная команда, способная решать многие и многие вопросы. Поэтому у каждого нашего кандидата от "Красной Москвы" есть часть, связанная с жизнью родного района, и часть, связанная с жизнью всего города – не важно, где живет человек – в Тушине, Марьине, Бутове или в центре Москвы.

Ведущий: Спасибо, Елена. Спасибо всем вам за мини-презентацию. Теперь у каждого из вас будет возможность задать вопрос и ответить на него. 30 секунд на то, чтобы спросить у ваших коллег, и минута времени на то, чтобы дать ответ. Задаем вопросы согласно тому, как прошла жеребьевка. Первый кандидат задает вопрос второму, второй третьему, третий четверному, четвертый пятому, ну и пятый первому. Начинаем с номера первого, Ольга Ярославская спрашивает у Егора Анисимова. 30 секунд пошли.

Ольга Ярославская: Уважаемый Егор, скажите, пожалуйста, как вы хотите сочетать интересы своей замечательной партии с интересами жителей собственно района, который за вас голосует. И не могли бы вы рассказать, что конкретно именно вам удалось сделать для непосредственно второго избирательного округа. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Ольга. Минута времени на ответ сейчас будет у Егора Анисимова. Егор, время пошло.

Егор Анисимов: Итак, начну с того, что я сделал для жителей второго округа. Как депутат я проводил непосредственно собрания с жильцами. Отправил депутатские запросы. На законодательном уровне пока наши поправки не проходят. Как мы предлагаем, внесли в недавнее время, снизить транспортный налог на автомобили, например. Почему жители Москвы должны платить больше, чем остальные? Фракция ЛДПР считает это несправедливым. Также должен сказать по поводу взаимодействия – надо слушать, надо знать, как каждый живет, потому что мы все прекрасно понимаем, что люди хотят простой безопасности, чтобы могли спокойно детей отправить погулять после десяти. Чтобы люди наконец-то покупали нормальные продукты, никогда ничем не травились. Поэтому мы всегда стояли, будем стоять на защите граждан, поможем. Кому надо, пожалуйста, встреча: Охотный Ряд, Госдума.

Ведущий: Спасибо. Я надеюсь, что вы удовлетворены этим ответом.

Ольга Ярославская: Да, спасибо.

Ведущий: Егор, теперь ваш вопрос. 30 секунд на то, чтобы задать его Сергею Цапенко, время пошло.

Егор Анисимов: Уважаемый Сергей, сейчас, как известно, ни для кого не секрет острая проблема с мигрантами. Как представители своей фракции мы говорим, что надо просто их закрыть в Москве, в Московской области, предоставить службы занятости и нанимать спокойно русских. Как вы видите решение этой проблемы? Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Егор. Сергей, каким вы видите решение проблемы мигрантов. Минута времени на это.

Сергей Цапенко: Спасибо, Егор. Здесь вы сами задали вопрос, сами же на него начали отвечать, ну да ладно. Я являюсь координатором общественного движения "Муниципальный щит Москвы", и наше движение успешно уже на протяжении трех лет борется с теми самыми незаконными мигрантами. Только в Северном и Южном Тушине на оперативном контроле находятся 28 объектов незаконного проживания мигрантов. Всего в целом было проведено порядка 300 рейдов совместно с представителями полиции, совместно с органами ФМС. Поэтому, скажем так, вот такую локальную борьбу мы ведем и сейчас. И задача, как вы правильно заметили, на законодательном уровне, – снизить их количество в Москве. Мы все прекрасно знаем эти очаги – это сфера обслуживания и это стройка. Это те объекты, на которых мы всегда сможем встретить тех самых мигрантов, которые там находятся зачастую незаконно.

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 2 округа

Ведущий: Спасибо, Сергей. Ваш вопрос, вы задаете его Михаилу Пескову. 30 секунд на это у вас есть.

Сергей Цапенко: Михаил, в новом составе Мосгордумы депутатов на освобожденной основе практически не будет. И депутату придется совмещать и работу по основному месту деятельности, и работу в Думе. Ваше мнение, насколько эффективна будет такая Дума?

Ведущий: Спасибо, Сергей. На то, чтобы ответить, у Михаила Пескова сейчас есть минута времени, время пошло.

Михаил Песков: Вы правы, сейчас кандидатами в Мосгордуму выдвинулись бюджетники – директора школ, главные врачи поликлиник, больниц. При этом они говорят, что не собираются оставлять свое основное место работы, а совмещать свое директорство и работу депутатами Московской городской Думы. Я считаю, что это будет неполноценная депутатская работа, потому что загрузка у директоров школ огромная. С уважением отношусь к учителям и директорам школ, но совмещать работу в сфере образования и депутатскую деятельность практически нереально. Что мы будем иметь? Эти люди зависимы от департаментов образования, департаментов здравоохранения, то есть от начальников, которые входят в структуру исполнительной власти города Москвы. А депутаты – это отдельная ветвь власти, законодательная. Таким образом, она будет зависима от исполнительной власти. Я считаю, что такое положение недопустимо.

Ведущий: Спасибо, Михаил. Ну и ваш вопрос, 30 секунд времени. Вы спрашиваете у Елены Шмелевой. Время пошло.

Михаил Песков: Елена, вы знаете, что в районе Северное Тушино есть серьезная транспортная проблема, связанная с ТПУ "Планерная". Скажите, пожалуйста, какое ваше... Есть ли в вашей программе какое-то решение по реконструкции или сносу этого транспортно-пересадочного узла, который, я считаю, является градостроительной ошибкой.

Ведущий: Спасибо за вопрос, Михаил. Минута времени сейчас запустится. И вот она готова запуститься. Елена, отвечайте.

Елена Шмелева: Да, Михаил, спасибо за вопрос. Действительно, тушинское местное отделение КПРФ постоянно решает, старается участвовать во всех процессах района. И ТПУ на станции метро "Планерная" не исключение. К сожалению, когда мы изучали эту ситуацию, с одной стороны, местные жители против, когда у них под окном разворачивается такая грандиозная стройка, такой грандиозный транспортно-пересадочный узел. А с другой стороны, жители района, которые и уезжают из района, и приезжают, которые после работы, в области, соответственно, которые работают, – они заинтересованы в этом транспортном узле. Я думаю, что проблема заключается в том, что, к сожалению, не удается учитывать строительство с учетом мнения жителей. Это все вопросы у нас решаются – абсолютно все, затевают проект без публичных слушаний. Даже если на публичные слушания пришли 3 человека, публичные слушания считаются состоявшимися. Поэтому я считаю, что нужно активней подключить тушинцев к решению этой проблемы.

Ведущий: Спасибо, Елена. И ваш вопрос, он будет последний в этом раунде. Вы задаете его Ольге Ярославской, 30 секунд времени.

Елена Шмелева: Да, Ольга Владимировна, вы являетесь председателем межрайонного совета директоров общеобразовательных учреждений Куркина, Северного и Южного Тушина. Также вы являетесь членом общественного совета при префекте Северо-Западного административного округа. Ответьте, как же вы так допустили, что директором филиала, по-старому просто школа 1184, стал Денис Будкин, руководитель местной общественной организации "Прогрессивная молодежь", не имеющий педагогического образования и опыта работы в образовательной сфере?

Ведущий: Спасибо, Елена, за вопрос. Ольга, у вас минута времени на ответ.

Ольга Ярославская: Спасибо за вопрос. Уважаемая Елена Игоревна, Денис Будкин, насколько я знаю, исполняет обязанности, он не является директором, поэтому если в этот вопрос все, то я на него ответила. Он исполняет обязанности, и он не является директором.

Елена Шмелева: Руководитель структурного подразделения, по бывшему школа.

Ольга Ярославская: Это завуч.

Елена Шмелева: Ну он руководит тем не менее.

Ольга Ярославская: Он не имеет непосредственного отношения к управлению школой. Поэтому это вопрос…

Ведущий: Можете рассказать о том, чтобы вы хотели изменить в этой сфере.

Ольга Ярославская: Я могу рассказать о том, что я являюсь, конечно, профессионалом, большим профессионалом в области образования, и в своей деятельности, у меня так сложилась работа, что я работала и с детьми-сиротами, и с детьми-инвалидами. И я знаю всю работу, что касается детства, семьи, я знаю от и до. И я считаю, что могу принести очень большую пользу не только городу, но и, конечно же, нашему любимому округу.

Ведущий: Должны быть какие-то реформы проведены серьезные. Да или нет в данном случае только.

Ольга Ярославская: Да.

Ведущий: Спасибо. Понятно, что хотелось бы на этот вопрос ответить развернуто, но времени у нас не так много, зато есть сейчас возможность на 1,5 минуты финального выступления для каждого из кандидатов. Начинаем все точно так же, согласно жеребьевке. Ольга Ярославская, получившая номер один, будет сейчас выступать с финальным словом. 1,5 минуты пошли.

Ольга Ярославская: Уважаемые избиратели, обязательно, обязательно воспользуйтесь своим правом и проголосуйте 14 сентября за своего кандидата. Депутатам Мосгордумы предстоит огромное количество работы. Необходимо решить окончательно вопрос сноса пятиэтажек, необходимо и срочно нужно регулировать число нелегальных мигрантов. Конечно же, самым насущным вопросом для Тушина, это возвращение его драгоценности – набережной Химкинского водохранилища. Надо четко, безотлагательно решить вопрос о сносе там всех строений, что, кстати, в среду начинается. После того как я уже муссировала этот вопрос, в среду уже начинается этот снос. И более того, эту набережную надо обустроить и запретить какое-либо строительство в дальнейшем. Уважаемые избиратели, я хочу заверить вас в том, что моя цель – сделать нашу жизнь интереснее, комфортнее, чище, ярче. Также мне хочется вам сказать, что мне совершенно не все равно, в каком округе я буду жить, в каком городе я буду жить. И я призываю всех к активной жизненной позиции. И когда вы будете отдавать свои голоса, призываю вас смотреть на дела кандидатов, а не на их слова. Спасибо большое.

Ведущий: Спасибо, Ольга. Еще раз повторю, что по 1,5 минуты у нас остается для выступления каждого из кандидатов. Сейчас переходим к номеру 2 в нашей сегодняшней жеребьевке, к Егору Анисимову. Для вас 1,5 минуты времени. Таймер начал отсчет.

Егор Анисимов: Дорогие избиратели, мы сегодня услышали программы каждого из кандидатов. Одно из главных из всех направлений программы ЛДПР – это шум. К сожалению, шума в Москве очень много, будь то строительный шум, дорожный шум. Все необходимо на законодательном уровне провести, чтобы спокойствие граждан было под контролем. Дальше, как уже говорил, надо решить жилищный вопрос. Надо хотя бы начать эксперимент с Москвы, чтобы хотя бы в Москве начали делать ЖСК – жилищно-строительные кооперативы. Чтобы люди уже могли без этих банков, без посредников, спокойно для самих себя в течение всей своей жизни покупать себе жилье. Так же с точки зрения здравоохранения, потому что все взаимосвязано. Мы обязаны провести нормальную продуктовую политику, чтобы был жесткий контроль с продуктами, чтобы все развалы, все магазины, каждый стоял перед каждым покупателем в отчете – какое количество вредных продуктов, откуда поставки идут и так далее. Также необходимо строить больше бань и общественных туалетов. И под конец, к сожалению, остается очень мало времени, призываю вас, голосуйте за список от ЛДПР. Самый молодой список от Государственной Думы.

Ведущий: Спасибо, Егор. Сергей Цапенко, и его 1,5 минуты времени начинаются прямо сейчас.

Сергей Цапенко: Спасибо. Еще раз здравствуйте уважаемые москвичи. В 1,5 минуты, бесспорно, не уложишься с теми вопросами, которые нам предстоит решать. Это, как уже было озвучено, и транспортный узел, это и добиться строительства метро в Куркине, это и защита Алешкинского леса, и много-много вопросов. Но оставшуюся минуту я бы хотел потратить на то, чтобы попросить вас, каждого прийти и проголосовать. Все достаточно просто: если 14 сентября вы не придете и не проголосуете, то уже этой зимой мы с вами вместе будем жить уже в другой Москве. Это будет уже не наш город, это будет город с многократно превышающими тарифами ЖКХ, это будет город пенсионеров, которые гонятся за растущими ценами на продукты. Наша с вами задача, наш с вами гражданский долг – 14 сентября всем вместе прийти на избирательный участок и проголосовать. Спасибо.

Ведущий: Сергей, главной мотивацией для избирателей прийти – это какой-то кандидат, который особенно нравится. Что вы можете предложить избирателям такое, что никто не запомнится.

Сергей Цапенко: Вы знаете, главный мотиватор, наверное, даже не кандидат, а главный мотиватор – это гражданская позиция. Люди хотят уже наконец перемен, перемен к лучшему. И своим голосом они хотят это подтвердить. Поэтому лучшего мотиватора, по-моему, придумать сложно.

Ведущий: Спасибо. Сергей Цапенко и его выступление. Теперь переходим к Михаилу Пескову. Он получил №4, и сейчас 1,5 минуты начнутся для него.

Михаил Песков: Уважаемые соседи, я считаю, что основной проблемой Москвы является то, что исполнительная власть вышла из под контроля москвичей. Я считаю, что настало время пропесочить как следует чиновников на всех уровнях исполнительной власти. И этим я собираюсь заняться, став депутатом Московской городской Думы. Для этого у меня есть все ресурсы. Вместе с самостоятельными, независимыми людьми мы создали в районе Тушино общественное движение "Мы живем в Тушино". Движение работает 3 года и участвует в решении всех насущных проблем района. Также мы сотрудничаем с общественными движениями "Мой двор" и "Союз активных москвичей". Я являюсь участником Московского городского общества защиты природы, мы защищаем все природные территории Северо-Западного округа, все парки и зеленые территории Тушина находятся под моим личным контролем. Мы не позволим прорубить дорогу через Алешкинский лес, мы не дадим вырубить каштаны на улице Фомичевой. Мы защитим тушинскую дубовую рощу "Маяк" и освободим берег Химкинского водохранилища от незаконных арендаторов. Для того чтобы все это произошло, приходите на выборы 14 сентября и поддержите меня своим голосом. Я вас не подведу, буду работать так же, как я работал 2 года муниципальным депутатом в районе Южное Тушино.

Ведущий: Спасибо, Михаил. Елена Шмелева, ваше выступление сегодня последнее. 1,5 минуты времени начинаются прямо сейчас.

Елена Шмелева: Уважаемые тушинцы, я живу в Тушино всю жизнь. Я так же, как и вы стою в пробках, стою в очереди в поликлиниках, знаю, что невозможно поставить около станции метро "Сходненская" или "Планерная" машину. Знаю боль людей, которые живут около берега Химкинского водохранилища. Когда мы полгода не можем заставить чиновников хотя бы выйти на берег и разобраться в этом вопросе. У нас действительно недовольство. Я как житель улицы Василия Петушкова – почему нам власть 20 лет обещает поставить шумозащитное заграждение, мы дышим этими тяжелыми металлами, а это не делается. Почему люди, которые живут на улице Окружная, Светлогорский проезд, водят своих детей в другие районы, в другие, на соседние улицы. А это утром по полчаса, по 40 минут. Вопросов, конечно, много, и об этом знаем мы, жители, об этом знаю я, кандидат в депутаты. Но, как я уже сказала, один человек, один депутат в Московской городской Думе, один человек в поле не воин, как известно. Поэтому мы делаем ставку на избрание команды, на избрание фракции "Красная Москва", на избрание фракции Московской городской Думы, фракции КПРФ. Поэтому я прошу голосовать за меня и за нашу фракцию, за нашу "Красную Москву". Я думаю, что вместе с вами вы сможем решить все наши вопросы. Спасибо.

Ведущий: Елена, спасибо. Итак, это были дебаты кандидатов Московской городской Думы, мы увидимся с вами на телеканале "Москва 24" завтра, в 15.30. Напомню, что этот выпуск дебатов будет транслироваться на радиостанции "Москва FM" сегодня, в 22.30.