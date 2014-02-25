Закон об общественном контроле ЖКХ планируют принять в апреле

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы могут принять закон "Об обеспечении открытости информации и общественном контроле в сфере благоустройства, жилищных и коммунальных услуг" уже в апреле 2014 года.

Как рассказал Агентству "Москва" председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике столичного парламента Степан Орлов, законопроект дает гарантии москвичам, что они будут получать достоверную актуальную информацию по очень большому кругу вопросов, связанных с благоустройством, с предоставлением коммунальных услуг.



"Я надеюсь, что уже в апреле данный законопроект будет в полном объеме принят", - добавил он.

Депутаты уже рассмотрели этот законопроект в первом чтении, сейчас документ готовят ко второму.

Кардинальных изменений во втором чтении не будет, отметил Орлов. В документ внесены поправки, связанные с уточнением формулировок, а также с редакцией тех или иных статей.

Он добавил, что информация будет распространяться на городских порталах, где москвичи могут отправлять вопросы и жалобы, а также прикладывать фото- и видео-материалы.

Контроль за выполнением закона, по словам депутата, будут осуществлять Общественная палата Москвы, общественные советы, которые создаются при органах государственной власти, а также общественные организации и сами жители.

Напомним, в первом чтении законопроект был одобрен в январе этого года.



В документе был прописан перечень информации, которая должна быть обязательно размещена в открытых источниках, в том числе в сети интернет.

Предполагается публиковать информацию о планируемых, проводимых и завершенных работах в сфере благоустройства, о заказчиках, подрядчиках и сроках работ.

Кроме того, станет доступной информация о способах управления многоквартирными домами, реквизитах управляющих организаций, ТСЖ и кооперативов.

Также предполагается публиковать данные по тарифам ЖКХ и об инвестиционных программах регулируемых организаций в этой сфере.