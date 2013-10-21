В Москве хотят запретить бумажные фонарики

Москвичам запретят запускать бумажные фонарики

Депутаты Мосгордумы планируют ограничить запуск воздушных фонариков. Использовать летающие шары и сердечки жители столицы смогут только в строго отведенных местах.

Более того, если в Новый год москвичи не прислушаются к запрету властей, и продолжат запускать фонарики вблизи жилых домов, парламентарии вообще запретят их использование в общественных местах. Так госслужащие пытаются предотвратить случайные поджоги балконов, на которые нередко попадают горящие шары.

"Для тех, кто запускает шарики – это удовольствие, для остальных – это пожары и, если хотите, трагедии. Во-первых, подобные вещи все-таки относится к огненному шоу, в этих фонарях используется керосин, какие-то специфические виды бензина. В Москве уже есть соответствующий закон. Вы помните, что раньше у нас Новый год был похож на Сталинградскую битву: все стреляли, пускали фейерверки, собаки убегали, была масса проблем", - заявил член комиссии Мосгордумы по безопасности Сергей Гончаров в эфире радиостанции "Москва FM".

Гончаров призвал радиослушателей уважать законы и окружающих людей и цивилизованно отмечать праздники. Возможно, что вскоре для особо ярых нарушителей запуск шаров повлечет административное наказание.