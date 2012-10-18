Транспортный налог пополнит столичный бюджет на 2,5 млрд рублей

В 2013 году транспортный налог на легковые автомобили в Москве повысят на 5-8 рублей за лошадиную силу. Повышение не коснется малолитражек

Доходы столицы увеличатся примерно на 2,5 миллиарда рублей. Пополнение городской казны связано с увеличением транспортного налога.

"Принятие указанного закона города Москвы обеспечит в 2014 году увеличение доходной части бюджета города Москвы примерно на 2,5 миллиарда рублей", - сообщили в Мосгордуме.

Напомним, столичные власти разработали законопроект, повышающий ставки транспортного налога. Данные изменения вступят в силу с 1 января 2013 года после принятия поправок Мосгордумой.

Согласно изменениям городского закона "О транспортном налоге", повышение составит от 5 до 8 рублей на одну лошадиную силу. При этом легковые автомобили с мощностью двигателя до 70 лошадиных сил по-прежнему облагаться налогом не будут.