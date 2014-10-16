Проект бюджета на три года внесен на рассмотрение в Мосгордуму

Фото: M24.ru

Проект городского бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов вынесен на рассмотрение Мосгордумы. Кроме того, столичный парламент рассмотрит основные направления бюджетной и налоговой политики, Адресную инвестиционную программу и другие документы, сообщает пресс-служба департамента финансов Москвы.

Напомним, что 14 октября на заседании правительства столицы Сергей Собянин одобрил проект бюджета. В следующем году бюджет Москвы будет социально-ориентированным.

"Бюджет следующего года чрезвычайно напряженный, мы сохраняем его как социальный бюджет. 970 миллиардов в будущем году будет направлено на ключевые социальные программы", - отметил мэр Москвы.

Среди основных социальных программ: "Социальная поддержка", "Столичное здравоохранение", "Культура Москвы" и "Спорт Москвы". Также приоритетной остается программа развития транспортной системы города, на которую будет направлено 340 миллиардов рублей.

Кроме того, в бюджете сохраняется финансирование программ благоустройства. Так, в 2015 году продолжат программы капитального ремонта жилья, замены лифтов, благоустройства парков и других общественных пространств. Также в следующем году начнется реализация нового городского проекта "Моя улица", предусматривающего проведение работ по комплексному благоустройству столичных улиц.

Дефицит бюджета в следующем году, по прогнозам, составит 146,7 миллиардов рублей. Для балансировки бюджета, как и в этом году, правительство будет экономить на размещении государственного заказа.

Мосгордума рассмотрит проект трехлетнего городского бюджета в трех чтениях не позднее 1 декабря 2014 года.