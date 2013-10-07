В ближайшие 3 года власти Москвы увеличат расходы на социальную сферу

Новый бюджет Москвы предполагает открытие более 30 станций метро

7 октября бюджетно-финансовая комиссия Мосгордумы одобрила законопроект "О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов". Депутаты обсудили расходную часть, сообщает пресс-служба московской городской думы.

По словам руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой, расходы бюджета города на 2014 год прогнозируются в объеме 1 триллиона 650,8 миллиардов рублей, в 2015 году расходы возрастут на 3,5 процента о сравнению с предыдущим, в 2016 году - на 3,4 процента по сравнению с 2015 годом.

В ближайшие 3 года свыше 9 триллионов 724,8 миллиардов рублей будет направлено на приоритетные направления программы развития столицы "Москвы - город, удобный для жизни". Кроме того, приоритетными являются программы "Мобильный город", "Здоровый город", "Образованный город", "Социально защищенный город".

Елена Зяббарова отметила, что бюджет города на 2014-2016 года сохранит свою социальную направленность.Так, на социальную сферу планируется направить в среднем более 64 процентов от общего объема расходов бюджета.

Государственная программа "Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы" реализуется в рамках приоритетного направления "Социально-защищенный город" и является самой крупной по объему финансового обеспечения. В ближайшие 3 года на программу планируется направить более 1 триллиона рублей.