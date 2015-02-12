Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

12 февраля, 16:16

Власти одобрили участок под строительство Ледового дворца ЦСКА

Мневниковская пойма проекты стройкомплекс Москвы Сергей Собянин городское управление ледовый дворец ЦСКА

Фото: m24.ru

Сергей Собянин одобрил предложения о предоставлении земли для строительства спортивного комплекса с Ледовым дворцом ЦСКА в южной части Мневниковской поймы. Ледовый Дворец должен стать одним из главных сооружений спортивного кластера, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Новую арену хоккейного клуба ЦСКА в районе Мневники хотят построить в течение 3-5 лет. Ранее сообщалось, что градостроительно-земельная комиссия предоставила "Роснефти" земельный участок в южной части Мневниковской поймы для строительства многофункционального комплекса ЦСКА.

Ориентировочная площадь участка - 20 га, площадь комплекса составит около 100 тысяч квадратных метров. Эксперты оценивают вложения в строительство стадиона на 20 000 мест примерно в 100 миллионов долларов.

Чуть позже генеральный директор армейцев Игорь Есмантович подтвердил информацию, уточнив, что ледовый дворец будет рассчитан на 18-20 тысяч зрителей. Выбор места он объяснил в том числе близостью к спортивному комплексу "Крылатское", расстояние до которого всего 300 метров.

Ссылки по теме

Напомним, "Роснефть" стала владельцем ХК ЦСКА в 2011 году. Компания обязалась создать для клуба современную арену, реконструировав старую на Ленинградском проспекте или построив новую. Действующая арена армейцев - ледовый спортивный комплекс ЦСКА на Ленинградском проспекте - вмещает всего 5600 зрителей. Клуб уже несколько лет ищет место под более вместительный ледовый дворец.

Два года назад новую арену для ЦСКА хотели строить в Красногорске. Несмотря на то, что "Роснефть", ЦСКА и подмосковные чиновники подробно обсуждали проект, документы о выделении участка подписаны не были.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать