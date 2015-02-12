Власти одобрили участок под строительство Ледового дворца ЦСКА

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Сергей Собянин одобрил предложения о предоставлении земли для строительства спортивного комплекса с Ледовым дворцом ЦСКА в южной части Мневниковской поймы. Ледовый Дворец должен стать одним из главных сооружений спортивного кластера, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Новую арену хоккейного клуба ЦСКА в районе Мневники хотят построить в течение 3-5 лет. Ранее сообщалось, что градостроительно-земельная комиссия предоставила "Роснефти" земельный участок в южной части Мневниковской поймы для строительства многофункционального комплекса ЦСКА.

Ориентировочная площадь участка - 20 га, площадь комплекса составит около 100 тысяч квадратных метров. Эксперты оценивают вложения в строительство стадиона на 20 000 мест примерно в 100 миллионов долларов.

Чуть позже генеральный директор армейцев Игорь Есмантович подтвердил информацию, уточнив, что ледовый дворец будет рассчитан на 18-20 тысяч зрителей. Выбор места он объяснил в том числе близостью к спортивному комплексу "Крылатское", расстояние до которого всего 300 метров.

Напомним, "Роснефть" стала владельцем ХК ЦСКА в 2011 году. Компания обязалась создать для клуба современную арену, реконструировав старую на Ленинградском проспекте или построив новую. Действующая арена армейцев - ледовый спортивный комплекс ЦСКА на Ленинградском проспекте - вмещает всего 5600 зрителей. Клуб уже несколько лет ищет место под более вместительный ледовый дворец.

Два года назад новую арену для ЦСКА хотели строить в Красногорске. Несмотря на то, что "Роснефть", ЦСКА и подмосковные чиновники подробно обсуждали проект, документы о выделении участка подписаны не были.