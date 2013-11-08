Россияне не хотят расплачиваться за крупные покупки только безналом

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти половина россиян - 47% - выступает против инициативы Минфина, согласно которой с 2014 года все покупки дороже 600 тысяч рублей можно будет сделать только по безналичному расчету. Вместе с тем 30% граждан России приветствуют такое начинание, а около четверти - 23% - затруднились ответить. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 7 ноября порталом Superjob.ru среди 1,6 тысячи экономически активных граждан России во всех субъектах Федерации.

Минфин РФ подготовил проект закона об ограничении суммы наличных платежей для физических лиц. С 2014 года покупки более чем на 600 тысяч рублей можно будет сделать только по безналу. С 2016 года сумму наличных платежей физлиц предлагают сократить вдвое - до 300 тысяч.

Противниками такой идеи чаще выступали мужчины (52%), чем женщины (39%). Против также высказались половина представителей старшего поколения (50%), в то время как среди молодежи до 25 лет таких противников набралось только 39%.

Главными аргументами сторонников идеи ограничения суммы наличных платежей были соображения безопасности, а также тезис о том, что "у нормальных людей не может быть 600 тысяч наличными".

Многие респонденты предполагают, что от такого закона будет выгода для банков, а не для людей - прежде всего потому, что за перевод денег берется комиссия.

Примечательно, что ответы различались и в зависимости от дохода респондентов. Против законопроекта выступали 38% россиян с доходом меньше 25 тысяч рублей в месяц и 52% тех, чей заработок превышает 45 тысяч за тот же период.